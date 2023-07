Avviso meteo: ampia perturbazione in arrivo - Piogge, temporali e grandine previsti per venerdì. Previsioni

Avviso Meteo: venerdì ampia perturbazione sull'Italia, non solo Piogge e Temporali, anche Grandine. Sta per arrivare una vasta perturbazione sull'Italia. da Venerdì 30 Luglio sono previste piogge intense, temporali e anche grandinate e saranno diverse le regioni colpite.

Insomma, dopo la prima rovente ondata di caldo della stagione, ora potremmo subirne le conseguenze. Con il caldo, infatti, aumenta l'energia potenziale in gioco e i contrasti termici vengono particolarmente esaltati, creando un mix micidiale per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche, alte anche fino a 10/15 km. Dopo una fase molto calda, nei bassi strati dell'atmosfera ristagnano ingenti quantità di umidità e calore. Successivamente, al primo refolo fresco e instabile in quota (solitamente in discesa dal Nord Europa), i moti convettivi (aria calda che sale) favoriscono la genesi di temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e in alcuni casi, per fortuna più rari, anche di trombe d'aria.

E' proprio quello che ci aspettiamo nei prossimi giorni. La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'approssimarsi di una vasta perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. Si tratta di un evento piuttosto raro in questo periodo dell'anno, più tipico infatti dei mesi autunnali.

Occhi puntati soprattutto alla giornata di Venerdì 30 Giugno quando non escludiamo la possibilità di violenti temporali: i classici eventi estremi che, sempre più di frequente, colpiscono anche il nostro Paese, interrompendo almeno momentaneamente le roventi ondate di caldo. Rispetto al break temporalesco verificatosi verso la fine della scorsa settimana, la novità è rappresentata dalla diffusione delle precipitazioni, destinate a colpire molte più zone.



REGIONI A RISCHIO - Secondo i dati attuali, maggiormente a rischio saranno Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Lazio dove sono previste ingenti precipitazioni e venti forti, associati ai temporali e a locali grandinate. Vista la difficoltà nel tracciare la traiettoria di questi insidiosi fronti, non è da escludere che altre regioni possano essere interessate dal maltempo.