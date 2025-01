Azzerati oneri per promesse e matrimoni: il Comune di Botricello a fianco dei giovani

Proseguono gli interventi di riduzione della pressione tributaria sulla popolazione di Botricello, grazie ad una serie di interventi mirati voluti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Saverio Simone Puccio.

Dopo la riduzione dell’IMU, partita sin dallo scorso anno, dal 10,6 al 10,4 e la consegna di buoni spesa per le famiglie bisognose per un importo complessivo di oltre 50.000 euro destinati a circa 320 famiglie, la nuova azione dell’Amministrazione Comunale riguarda soprattutto i giovani.

È stato eliminato, infatti, il pagamento del “canone” previsto per la celebrazione di promesse e matrimoni. In pratica, fino al 31 dicembre scorso, le coppie che sceglievano di effettuare questi riti erano costretti a pagare somme ingenti comprese tra i 20 e i 350 Euro, a seconda dei casi.

La scelta dell’Amministrazione Puccio è stata quella di eliminare questo tipo di tributo, con l’obiettivo di andare incontro alle coppie che devono già fare i conti con le spese per le nozze e con la crisi finanziaria. Con delibera di Giunta comunale è stata introdotta la gratuità per la gran parte delle cerimonie, mentre solo in alcuni casi specifici sono previste somme in misura fortemente ridotta. In particolare, gli unici pagamenti previsti riguardano casi particolari per i non residenti, ma comunque ridotti di un terzo rispetto alle precedenti disposizioni.

A questo si aggiunge che, su indicazione del Sindaco, sono stati eliminati i divieti di celebrare i riti in alcuni giorni festivi, secondo una tesi che penalizzava gli sposi costringendoli ad evitare date che, invece, ritornavano utili perché giornate non lavorative.

“Stiamo costruendo un percorso mirato di riduzione dei tributi – ha affermato il Sindaco Puccio – mantenendo ben salda la tenuta del bilancio, grazie ad una azione responsabile e oculata portata avanti dal Vicesindaco con delega al Bilancio Giovanna Puccio, dalla responsabile dell’Area Finanziaria Marianna Lodari e dal responsabile dell’Ufficio Tributi Rosario Froio”.

Il Vicesindaco con delega al Bilancio ha aggiunto: “Gli interventi predisposti fino ad oggi, a cui ne seguiranno altri, sono rivolti principalmente alle persone bisognose e alle nuove generazioni, con la riduzione dell’Imu che riguarda, invece, tutta la popolazione”.

L’idea di intervenire sulle tariffe per i riti nuziali è maturata dopo avere preso atto, nella prima metà di legislatura, che quelle tariffe diventavano insostenibili e inappropriate per le famiglie e i giovani che dovevano già fare i conti con le spese del matrimonio. Una evoluzione costante nell’azione amministrativa che ha spinto il Sindaco Puccio a garantire la propria disponibilità a celebrare i riti in qualunque giorno dell’anno, eliminando quei divieti nei giorni festivi che riguardavano ben undici festività durante l’anno e creavano disagio nella popolazione interessata.