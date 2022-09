Azzolina, Giornata sicurezza scuole investiti oltre 2 mld. Oltre 2 mila interventi, pronti a fare altri sforzi.

ROMA, 23 NOV - "Oggi è la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità, ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e dei nostri studenti in ambito scolastico, di garantire la loro sicurezza, che deve essere una priorità assoluta".

Lo scrive la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Ora il mondo dell'istruzione è tornato al centro di importanti investimenti. Abbiamo avviato un cambio di passo culturale, invertendo la rotta anche grazie alle risorse mobilitate nei mesi scorsi e a quelle che abbiamo previsto con la Legge di Bilancio e che intendiamo mettere su questo settore con il Recovery Fund.

Da inizio anno sono stati assegnati quasi 2 miliardi agli Enti locali, per 2.057 interventi di edilizia scolastica e 5.560 indagini diagnostiche sui solai. A queste risorse vanno aggiunti gli oltre 400 milioni assegnati per l'edilizia leggera in fase di emergenza. Siamo consapevoli del fatto che servono ancora molti sforzi, ma siamo pronti a farli. Perché la scuola è lo spazio dedicato ai nostri ragazzi dove imparare, socializzare, crescere, interagire. È il luogo dove trascorrono gran parte del loro tempo e per questo deve essere un ambiente protetto, accogliente e sicuro", conclude la ministra.