Azzurri: verso tridente Berardi-Scamacca-Chiesa contro la Macedonia Spalletti imbastisce la formazione, Jorginho in cabina di regia

FIRENZE NOVA, 14 NOV. - Berardi a destra, Scamacca al centro, Chiesa a sinistra: potrebbe essere il tridente con cui l'Italia sfiderà venerdì a Roma la Macedonia del Nord in una gara da vincere per avvicinare la qualificazione a Euro2024 e affrontare con meno pressioni la seconda e ultima partita 2023, a Leverkusen con l'Ucraina.



Il secondo giorno di lavoro a Coverciano ha visto gli azzurri divisi in due gruppi e sostenere una doppia seduta.

Stamani sono scesi in campo quelli che hanno avuto più minutaggio domenica con i loro club (fra i quali Acerbi, Barella, Bonaventura, Raspadori); nel pomeriggio insieme ad una formazione di Under 17 e 18 della Fiorentina si sono allenati gli altri quali Scamacca, Chiesa, Berardi, El Shaarawy a cui si sono aggregati Lazzari e Biraghi, convocati in extremis per sopperire all'emergenza in difesa.

Sollievo per il ct: sembrano recuperati Cambiaso e Cristante dai rispettivi problemi fisici, una botta alla caviglia lo juventino, un affaticamento muscolare il romanista. Kean ha svolto lavoro a parte. Domani il programma prevede un'intera giornata di lavoro a porte chiuse e Spalletti ne approfitterà per intensificare le esercitazioni tecnico/tattiche e cominciare a a definire le scelte di formazione, che potrebbero prevedere Donnarumma tra i pali, Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco in difesa, Barella, Jorginho (confermato in regia) e Bonaventura a centrocampo, Berardi, Scamacca e Chiesa in avanti.

Giovedì, dopo la rifinitura, è prevista la partenza per Roma dove una delegazione di giocatori insieme al presidente federale, Gabriele Gravina, al ct e al capodelegazione degli azzurri, Gianluigi Buffon si recherà in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico 'Bambino Gesù'. Sempre in concomitanza con la gara con la Macedonia la Nazionale sarà poi al fianco della 27/a edizione di 'Un gol per la ricerca', la campagna promossa dalla Fondazione Airc. (Ansa)