BABA SISSOKO: FUORI ‘EBI’, IL NUOVO VIDEO GIRATO A NAPOLI

Esce oggi 14 Febbraio, su tutte le principali piattaforme digitali, il nuovo video di Baba Sissoko, dal titolo ‘Ebi’, nella tradizione di quella musica che lo stesso Baba chiama Amadram ma che tutti noi conosciamo come Blues. Nella stessa giornata verrà messo online anche il nuovo sito internet di Baba Sissoko dove sarà possibile trovare tutte le notizie riguardanti la sua lunga e brillante carriera artistica, le date dei suoi concerti e i principali contatti. Una musica che nasce dall’anima di ognuno di noi e ci prende per mano per accompagnarci in un viaggio attraverso i sentimenti ed i pensieri più profondi.

‘EBI’ IL VIDEO

‘Ebi’ – come il precedente “Bibisa”, che con le oltre le 20.000 visualizzazioni ci conferma la grande attenzione verso l’artista Baba Sissoko – è stato interamente girato lungo le belle e caratteristiche strade del centro storico di Napoli e all’Auditorium Novecento, sempre della città partenopea, grazie al supporto di Fabrizio Piccolo e Paolo De Rosa, nello scorso mese di Novembre. Nel video, prodotto da Gianni Di Carlo della South Side Music, possiamo vedere all’opera Baba Sissoko che oltre ad essere la voce principale suona alcuni degli strumenti tipici della tradizione del Mali, come Ngoni e Tama, magistralmente supportato dalla sezione ritmica composta da Philippe “Deguess” Lago (batteria e cori), Ady Thioune (Djembe, Percussioni e cori), Tobia Ciaglia (basso e cori), a cui si aggiungono la chitarra di Angelo Napoli, il clarinetto e le tastiere di Alessandro De Marino e Domenico Canale con violino, armonica e cori.

BABA SISSOKO: MEDITERRANEAN BLUES

Questo è il nome della band di Baba Sissoko ed anche il progetto musicale che evoca il nostro mare meraviglioso, dove la natura regna sovrana e che rappresenta per Baba e i suoi musicisti soprattutto un messaggio di pace e solidarietà.

È una chiara indicazione della voce potente e aspra di Baba Sissoko, del ritmo in levare come pure nelle note afroamericane (ri)partite dalla Giamaica, che si mescolano in un micidiale assist di armoniche a bocca che versa generose spezie blues su tutto l'incantevole flusso musicale, perché nulla come la musica può aiutarci a portare nel mondo messaggi di armonia. Il 2024 si è caratterizzato per una programmazione live particolarmente intensa, con concerti all’Im Floss a Basilea Svizzera, all’Herzberg World Festival di Fulda Germania, al WinterFuse di Anversa Belgio, e al Villa Session Blues Festival in Portogallo, passando per il Lugano Blues to Bop in Svizzera, il Jerry Ricks Festival in Croazia, e ancora il Kaunas Blues in Lithuania, il Santa Maria delle Isole Azzorre ed i Festival Italiani Quarrata World Festival in Toscana, Eco Jazz Fest in Calabria e Dromos in Sardegna - per citarne alcuni - Baba Sissoko & Mediterranean Blues hanno attratto e conquistato il pubblico in un’atmosfera di grande entusiasmo e coinvolgimento, e come confermano loro stessi, sono solo all’inizio di un lungo viaggio che continuerà con grande intensità per tutto il 2025!

CHI È BABA SISSOKO

Baba Sissoko proviene da un'illustre dinastia di musicisti griot del Mali. È un virtuoso del Tama (tamburi parlanti), del Ngoni (liuto a 4 corde), del Balafon (una specie di marimba) e del Kalebas (percussioni).

Mantiene viva la tradizione musicale maliana, ma ama anche suonare con musicisti di generi diversi come Habib Koité, Sting, Santana, Youssou N'Dour, Jovanotti, Salif Keita e Aka Moon.

Con gli uomini di Mediterranean Blues si tuffa nell'emozionante mondo dell'afrobeat, del funk e della psichedelia.

LINKS

Web: https://www.babasissokomedblues.com

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/

Instagram: https://www.instagram.com/baba_sissoko/?hl=it

YouTube: https://www.youtube.com/

Spotify: https://open.spotify.com