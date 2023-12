Baby Gang: maxi blitz della polizia in 14 città, 40 arresti con un quarto di minorenni coinvolti

Baby gang, maxi blitz della Polizia in 14 città: 40 in arresto, un quarto sono minorenni



Tirapugni, droga, armi da taglio e bullismo. Tra le province coinvolte Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Rovigo, Napoli, Palermo e Padova

Pistole, armi da taglio, tirapugni. E, ancora, centinaia di dosi di stupefacenti con decine di giovanissimi fermati e tratti in arresto.

È questo il risultato di una vasta operazione che ha coinvolto oltre 500 tra agenti e operatori in diverse città d'Italia, teatro di reati legati allo “street bullying" di alcune baby gang collegate anche al mondo dei trapper di periferia.

Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona le province setacciate: una quarantina le persone tratte in arresto, un quarto delle quali minorenni.

Altri 70 i denunciati, tra loro sono una ventina gli under 18. Sequestrati anche 10mila euro nelle operazioni che hanno individuato spaccio e aggressioni in aree anche pubbliche come parchi e plessi scolastici.

L’attività è stata svolta dalle Squadre mobili e dalle SISCO competenti che hanno anche monitorato le attività sospette svolte sui social.