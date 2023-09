Badolato Tarantella Festival 2023: Affluenza Record e Spettacolare Lineup Accendono la Scena. Video

Grande Successo per il Badolato Tarantella Festival: Affluenza Record e Lineup Stellare

*Badolato, 25 agosto 2023* - Il Badolato Tarantella Festival sta raggiungendo livelli di successo senza precedenti, registrando un'affluenza record grazie alla sua eccezionale lineup artistica e all'alto livello dei servizi offerti. Il festival, che si tiene dal 22 agosto al 26 agosto nel suggestivo paesaggio di Badolato, sta catturando l'attenzione di visitatori provenienti da ogni angolo del paese e oltre.

**Laboratori di Giochi Popolari e Corsi di Strumenti Tradizionali per Tutte le Età**

Il Badolato Tarantella Festival si sta distinguendo per la varietà dei servizi offerti, mirati a coinvolgere pubblici di tutte le età. I più giovani possono partecipare a laboratori di giochi popolari che celebrano le tradizioni locali in modo educativo e divertente. Gli appassionati di musica e cultura tradizionale possono immergersi in corsi di strumenti tradizionali come la lira, la chitarra battente, l'organetto, il tamburello e le danze caratteristiche.

**Esperienze Gastronomiche e Locali di Cucina Tradizionale**

Tra gli stand gastronomici e i locali di cucina tradizionale, i partecipanti hanno l'opportunità di gustare le prelibatezze della cucina calabrese e scoprire i sapori autentici della regione. Le prelibatezze locali completano l'esperienza sensoriale offerta dal festival, unendo musica e cibo in una celebrazione delle radici culturali del territorio.

**Eccellente Lineup Artistica e Performance Memorabili**

Il palco del Badolato Tarantella Festival si anima con un'eclettica serie di artisti e gruppi, tra cui spiccano I Gioia Popolare, I Tarantolati di Tricarico, gli Almafolk, l'Officina Zoè, Francesco Giannini e il maestro Eugenio Bennato. Questi artisti regalano performance memorabili, incantando il pubblico con la loro musica coinvolgente e le loro interpretazioni autentiche delle tradizioni musicali regionali.

**Serata Conclusiva Imperdibile**

Invitiamo tutti gli amanti della musica e della cultura tradizionale a partecipare alla serata conclusiva del Badolato Tarantella Festival, che si terrà domani. La serata vedrà protagonisti gli Alla Bua e i Kalàscima, due gruppi che promettono di offrire uno spettacolo straordinario per concludere in bellezza questa edizione del festival.

**Ringraziamenti e Informazioni Utili**

Il sindaco del paese, Giuseppe Nicola Parretta, esprime la sua soddisfazione per il grande successo del festival e sottolinea l'importanza di preservare e promuovere le tradizioni culturali locali. Il direttore artistico, Agostino Criniti, insieme ai suoi collaboratori Andrea Gallelli e Domenico Lopilato, svolgono un ruolo fondamentale nell'organizzazione di un evento così straordinario.

Per ulteriori informazioni sul festival e per rimanere aggiornati sugli eventi futuri, è possibile contattare l'addetto stampa, Antonio Giacomo Lampasi, tramite e-mail all'indirizzo [email protected]. Inoltre, è possibile seguire il Badolato Tarantella Festival su Instagram (@badolato_tarantella_festival) e su Facebook (Badolato Tarantella Festival), oltre a visitare il sito web ufficiale del festival all'indirizzo www.badolatotarantellafestival.it.

Antonio Giacomo Lampasi

Email: [email protected]