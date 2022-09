Bandiera Blu 2021. Sellia Marina alla conquista del 4° riconoscimento consecutivo!

Bandiera Blu 2021. Il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro alla conquista del 4° riconoscimento consecutivo!

Stamani ho ricevuto l'invito da parte della Fee Italia a partecipare alla cerimonia online prevista per lunedì 10 maggio dalle ore 11.00. Lunedì prossimo dunque si saprà se anche quest'anno Sellia Marina sarà annoverata tra le migliori spiagge d'Italia e si aggiudicherà l'ambito vessillo che premia la qualità delle acque di balneazione, le politiche ambientali, servizi di accoglienza e sicurezza.



Vista la complessa situazione causata dall'emergenza Covid-19, la conferenza di presentazione delle Bandiere Blu 2021, si svolgerà anche quest'anno via Facebook (gruppo chiuso) e non più nella sala convegni del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Roma come tradizionalmente avveniva negli anni passati.



Il Sindaco Ing. Francesco Mauro