Bando Piani di sviluppo in aree dismesse, Iemma rassicura Talerico: Nessuna opportunità persa. Il Comune di Catanzaro ha già risposto alla prima fase dell'avviso

Dichiarazione della Vicesindaca con delega alla pianificazione territoriale, Giusy Iemma.

“E’ doveroso replicare, con poche righe, alla “fake news” diffusa dal consigliere Antonello Talerico riguardo alla presunta non partecipazione del Comune di Catanzaro al bando nazionale per la selezione di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso. Bene, pur non essendo io “il componente di giunta” cui scrive di essersi rivolto, devo smentire questa notizia infondata perché l’amministrazione comunale non ha perso alcuna opportunità, visto che lo scorso 22 gennaio ha provveduto a compilare il form per la comunicazione dell'indirizzo PEC, prevista nella prima fase della procedura, al fine della partecipazione al bando.

Come si può leggere in un avviso pubblicato sul portale dello stesso bando, “le informazioni circa i tempi e le modalità di svolgimento della procedura di acquisizione delle domande verranno pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nei prossimi giorni”.

E solo allora, anche il Comune di Catanzaro, al pari degli altri enti che hanno aderito, potrà completare la fase di partecipazione presentando il piano di sviluppo oggetto dell’avviso.

Rassicuriamo, dunque, il consigliere Talerico che l’amministrazione è assolutamente in prima linea per portare a casa tutti i finanziamenti disponibili, specialmente su un ambito così strategico come la rigenerazione urbana, principio cardine, come saprà, del Piano strutturale comunale.

La programmazione messa a terra con la nuova Agenda Urbana e Metro Plus, così come il percorso in itinere che porterà all’approvazione del Psc dopo decenni di attesa, dimostrano l’esclusivo interesse a governare per il bene della città, con i fatti”.