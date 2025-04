Bari-Palermo 2-1, Longo esulta: “Vittoria da squadra vera”. Dionisi: “Primo tempo sottotono, ci è costato caro” (Video)

Serie BKT 2024/25 – Le parole dei mister nel post partita del San Nicola

Al termine di un match intenso e combattuto, il Bari ha superato il Palermo 2-1 al San Nicola, rilanciandosi nella corsa ai playoff. Nel post-partita, i due allenatori hanno offerto analisi contrastanti: Moreno Longo ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la crescita della squadra, mentre Alessio Dionisi ha espresso rammarico per un primo tempo al di sotto delle aspettative, che ha compromesso il risultato finale.

BARI – Il Bari ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico, superando 2-1 il Palermo in una sfida intensa e combattuta al San Nicola. Una vittoria che rilancia i biancorossi nella corsa playoff e conferma la crescita del gruppo guidato da Moreno Longo, protagonista nel post partita di un’analisi lucida e carica di motivazione.

“Faccio i complimenti ai miei ragazzi – ha esordito Moreno Longo – perché hanno disputato una grande partita contro un avversario di valore. Avevamo preparato la gara con la consapevolezza della loro forza, ma sapevamo che con qualità, identità e personalità potevamo dire la nostra. E così è stato.”

Il mister ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati nel percorso di crescita:

“Ogni partita fa parte di un cammino. Oggi abbiamo fatto un bel passo avanti, ma dobbiamo subito resettare e pensare alla prossima. Le energie si stanno recuperando e anche a livello mentale vedo una squadra in crescita.”

Non è mancata una riflessione sul momento della squadra, alla luce delle recenti prestazioni:

“Dopo un secondo tempo non brillante a Carrara, oggi abbiamo risposto con equilibrio e determinazione. Non eravamo quelli di Carrara, ma nemmeno fenomeni stasera. Siamo gente che lavora con passione e competenza, e andiamo avanti così.”

Su Lasagna e la scelta tecnica

“La scelta di Lasagna è stata tecnica. Mi spiace per i fischi, non se li meritava. Ha fatto quello che volevamo, ha messo in difficoltà il Palermo con i suoi movimenti. Rifarei la stessa scelta.”

Un gruppo che cresce

Longo ha poi voluto elogiare Cesar, autore di una prova di grande livello:

“Cesar ha raccolto oggi i frutti del lavoro delle ultime settimane. L’ho detto anche in conferenza pregara: lui e Pereiro si sono sempre allenati con professionalità. È bello vedere il lavoro pagare.”

E sulla capacità della squadra di adattarsi:

“Una squadra matura deve saper fare più cose. Non sono un integralista, dobbiamo saper cambiare spartito in base all’avversario e al momento. Questo gruppo sta iniziando a recepire più input e a leggere meglio le situazioni in campo.”

Nessuna polemica

Infine, sul cambio di Lasagna:

“Nessuna polemica. Kevin era solo amareggiato per l’occasione sbagliata. Ha salutato e ringraziato come è giusto che sia.”

PALERMO Dionisi: “Primo tempo sottotono, occasione sprecata”

Sconfitta amara per il Palermo, che torna a casa con zero punti da un match che poteva consolidare la propria posizione in classifica. A fine gara, Mister Alessio Dionisi non ha nascosto la delusione.

“Il rammarico più grande è il primo tempo: abbiamo fatto meno di quanto potevamo e dovevamo. Abbiamo perso delle opportunità e concesso il primo gol in modo banale.”

Il tecnico rosanero sottolinea il momento delicato:

“Venivamo da due partite molto positive. Oggi ci aspettavamo una conferma che non è arrivata. Abbiamo fatto un passo indietro dal punto di vista del gioco. Dobbiamo reagire subito.”

Anche Alexis Blin, centrocampista del Palermo, ha commentato con amarezza:

“È stata una partita strana. Loro ci aspettavano, volevano ripartire. Dopo il pareggio sembrava potesse finire così, poi è arrivato quel secondo gol. Ho rivisto l’azione, secondo me non c’era nulla da fischiare.”

Il rammarico maggiore resta per l’assenza del tifo rosanero:

“Mi è dispiaciuto tantissimo non vedere i nostri tifosi. Il calcio ha bisogno dei suoi tifosi, sia in casa che fuori. Li aspettiamo nella prossima gara al Barbera.”

Prossimi appuntamenti

Il Bari guarda avanti con fiducia e prepara la prossima sfida con rinnovato entusiasmo, mentre il Palermo dovrà reagire in casa contro la Carrarese per non perdere contatto con la zona alta della classifica. La lotta per i playoff di Serie BKT 2024/25 entra sempre più nel vivo.