Calcio. Semifinale Palyoff: Bari-Sudtirol 1-0. Gol e highlights e il commento, intervista post-partita. Video

Bari-Sudtirol 1-0, gol e highlights. Festa al San Nicola: è finale playoff di Serie B

Al San Nicola la gara di ritorno della semifinale playoff finisce 1-0 per i padroni di casa grazie alla rete di benedetti al 25’ della ripresa. I pugliesi approdano alla finale per la promozione in serie a in virtù del miglior piazzamento conseguito in casa

Bari-FC Südtirol termina 1-0 (0-0 al riposo). I pugliesi – in 10 dal recupero del primo tempo per l’espulsione di Ricci, autore di un fallo da ultimo uomo su Curto - accedono alla finale playoff per la promozione in Serie A in virtù del migliore piazzamento conseguito in campionato. La squadra di mister Pierpaolo Bisoli – vittoriosa 1-0 all’andata al “Druso” - scrive così il capitolo finale di una splendida favola ed entra di diritto e a pieno titolo nella storia del calcio nazionale, raggiungendo il punto più alto di tutti i tempi del movimento calcistico provinciale e regionale.



La gara si decide poco oltre metà ripresa quando il tecnico di casa Mignani opera tre cambi: dentro Botta, Folorunsho e Benedetti per Esposito, Maita e Morachioli. Subito dopo, al 25’, cross dalla destra di Botta, appoggio in caduta di Folorunsho, tiro di prima intenzione di Benedetti e palla in rete: 1-0.



Sotto i riflettori dello Stadio San Nicola di Bari e al cospetto di oltre 51mila spettatori va in scena la sfida di ritorno della prima semifinale di Serie B tra i biancorossi altoatesini e quelli pugliesi con gli ospiti reduci dal successo conquistato nel match d’andata disputato lunedì scorso sul terreno dello Stadio Druso deciso dalla rete di Rover al secondo minuto di recupero.



Secondo turno dei playoff in doppia gara, con il match di ritorno in casa della meglio posizionata in classifica a fine stagione regolare, il Bari (terzo dietro a Frosinone e Genoa, promosse direttamente in A). Il regolamento della semifinale, in caso di parità del punteggio totale tra i due incontri, prevedeva il passaggio in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o calci di rigore.



Il Bari disputerà ora la finale per la promozione in Serie A contro la squadra che la spunterà dalla gara di ritorno tra il Parma e il Cagliari, in programma sabato 3 giugno (andata a favore dei sardi di Ranieri per 3-2). Gara d’andata giovedì prossimo 8 giugno, ritorno domenica 11.



L’FC Südtirol, sesto a fine campionato e semifinalista nei playoff scrive la pagina più importante di storia del calcio della provincia di Bolzano e della regione. Il picco massimo di tutti i tempi!



In campo

Mister Michele Mignani schiera il “suo” Bari con il 4-3-3: davanti al portiere Caprile la difesa con Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci, in mezzo al campo Maita, Maiello e Bellomo, in avanti Morachioli, Esposito e Cheddira

Mister Pierpaolo Bisoli schiera i biancorossi con il 4-4-2: davanti a Poluzzi, la difesa con Celli, Zaro, Vinetot e Curto, in mezzo al campo Belardinelli, Tait, Fiordilino e De Col con Mazzocchi e Odogwu in avanti.



La cronaca.

Primo tempo. Il primo squillo è barese al 5’: sinistro da fuori area di Esposito, palla sul fondo. Dopo 12’ esce Belardinelli (toccato duramente) ed entra Eklu. Cheddira prova a girarsi in area al 18’, Poluzzi chiude in uscita bassa. 25’ sinistro in area barese di Celli murato dalla difesa poi la palla carambola in area fino al disimpegno della difesa di casa. 34’: Cheddira si gira in mezzo all’area ospite e manda a lato di poco. Testa di Bellomo al 40’ sugli sviluppi di un corner, deviazione e palla fuori. 45’ + 2’ testa di Vicari, palla deviata in angolo da Poluzzi. 45’ + 3’ ripartenza ospite, si invola Curto tuto solo verso Caprile, Ricci lo insegue, lo strattona e lo atterra: cartellino rosso per il difensore di casa per fallo da ultimo uomo e punizione ospite: batte Celli, la difesa respinge in corner.



Ripresa.

Entrano: tra gli ospiti Siega per l’ammonito Eklu e nel Bari Matino per Bellomo. Baresi pericolosi al 3’ con Esposito, Poluzzi si fa trovare pronto. Mignani opera tre cambi al 25’: dentro Botta, Folorunsho e Benedetti per Esposito, Maita e Morachioli. Subito dopo, ancora al 25’, cross dalla destra di Botta, appoggio in caduta di Folorunsho, tiro di prima intenzione di Benedetti e palla in rete: 1-0. Al 4’ di recupero ci prova Tait, ma la palla finisce sul fondo. All’ultimo minuto tambureggiante azione ospite in area barese, dopo una serie di respinte Carretta manda fuori di poco.



BARI - FC SÜDTIROL 1-0 (0-0)

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita (23’ st Folorunsho), Maiello, Bellomo (1’ st Matino); Morachioli (23’ st Benedetti), Esposito (23’ st Botta, 45’-6’ st Zuzek), Cheddira.

A disposizione: Sarri, Antenucci, Mazzotta, Benali, Molina, Mallamo, Ceter.

Allenatore: Michele Mignani

FC SÜDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Celli (31’ st Carretta), Vinetot, Zaro, Curto; De Col (31’ st Rover), Belardinelli (12’ pt Eklu, 1’ st Siega), Tait, Fiordilino; Mazzocchi (13’ st Larrivey), Odogwu.

A disposizione: Minelli, Lunetta, Cissé, Casiraghi, Pompetti, Davi, Giorgini.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

ASSISTENTI: Alessandro Costanzo di Orvieto e Matteo Passeri di Gubbio

IV UFFICIALE: Niccolò Baroni di Firenze

VAR: Daniele Chiffi di Padova

AVAR: Francesco Forneau di Roma-1

RETE: 25’ st 1:0 Benedetti (B).

NOTE: serata con cielo sereno, temperatura attorno ai 23°, campo in ottime condizioni. 51.621 spettatori (50 ospiti).

Ammoniti: 31’ pt Eklu (FCS), 13’ st Mazzocchi (FCS), 19’ st Siega (FCS), 45’ st Vinetot (FCS), 45’ st Folorunsho (B).

Espulso: 45’+3’ pt Ricci (B) per fallo da ultimo uomo.

Angoli: 9-3 (8-2). Recupero: 3’(+2’) + 6’(+2’).



Le parole del tecnico Pierpaolo Bisoli al termine della semifinale di ritorno al "San Nicola"

Il tecnico biancorosso Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno della semifinale playoff a Bari: “Moralmente la squadra sta molto bene. Abbiamo giocato una buona gara d’andata, con grande dispendio di energie fisiche e mentali. Dobbiamo recuperare le nostre forze per poter continuare a sognare. In questo momento non so se riproporremo la difesa a tre, farò le mie valutazioni negli ultimi allenamenti a disposizione. L’effetto del pubblico? Darà sicuramente una grande carica al Bari, ma questo non ci deve spaventare. Noi conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti e prepareremo la gara come abbiamo sempre fatto.”



“Celli ora ha un maggiore minutaggio nelle gambe e perciò lo considero un giocatore parzialmente recuperato”, ha proseguito Bisoli. “Casiraghi invece si è allenato poco e bisogna stare attenti a come utilizzarlo. Per noi è un giocatore molto importante e va gestito con cura.”







