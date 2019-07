Pozzuoli (Na), barricato in casa con bombole gas, situazione pericolosa

POZZUOLI (NA), 31 LUGLIO - Situazione di attesa intorno allo stabile di Pozzuoli (Napoli) dove si trova un uomo barricato con la mamma da ore, con le forze di polizia che lo controllano a vista. L'uomo rimane sul balcone a controllare a sua volta le mosse dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. La mamma è in casa, ma già da qualche ora non è più uscita sul balcone. Anche i tantissimi curiosi che in serata e fino alla mezzanotte si erano assiepati sulla strade ed intorno al cortile si sono man mano allontanati. Le forze di polizia sembrano prepararsi ad intervenire, ma si muovono con molta cautela. La zona è densamente abitata e si vuole assolutamente evitare un gesto sconsiderato del giovane, come minacciato all'inizio della protesta: far scoppiare le bombole di gas che ha in casa. Pare che ne conservi ancora tre.