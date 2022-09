Battiato: salma giunta in Calabria dove sarà cremata. Nel Cosentino esiste unico centro, poi ceneri torneranno a Milo

CARPANZANO, 19 MAG - Sarà cremato in Calabria, a Carpanzano, piccolissimo comune in provincia di Cosenza dove è in funzione l'unico centro crematorio presente tra Calabria e Sicilia, il corpo di Franco Battiato, morto ieri all'età di 76 anni nella sua casa di Milo, in provincia di Catania.

La salma di Battiato, dopo i funerali in Sicilia, è giunta a Carpanzano dove, per sua espressa volontà, si procederà alla cremazione. Successivamente le ceneri dell'artista in un'urna torneranno a Villa Grazia dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.