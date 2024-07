Catanzaro. Il Mio Talento nel Sociale

"Incontriamoci nella bellezza delle diversità" al via il concorso organizzato dalla fondazione Pina Gigliotti a catanzaro

In un momento storico in cui la violenza, a sentire le tristi cronache quotidiane, sembra essere l’attività preferita dagli adolescenti e dai giovani, in questo stimolati anche dai social, la Fondazione Pina Gigliotti lancia un invito a giovani della nostra città con il concorso "Incontriamoci nella bellezza delle diversità". Con piacere si annunciano i candidati: Anna Leonardo, Asia Procopio, Maria Karol Corano Scheri, Helisea Chiricò, Federica Bianca Celi, Flavia Simmaco, Giulia Conidi, Vincenzo Pio Rocca, Annachiara Caserma dell’istituto I.I.S G. De Nobili.

Mattia Chiarella, Desirèe Puija, Lucia Alberto, Francesca Bagnato, Michelle Franconieri, Claudia Mezzatesta dell’istituto I.T.E Grimaldi – Pacioli

Leminini Wissal, Alice Brancati, Manuel Vagnato, Luca Andrea Asavi, Luca Rocca, Mohammed Charaf, Francesco Gruden, Alessio Barletta, Alessandra Derossi, Jennifer Pasquale dell’istituto I.S.S Petrucci Ferraris Maresca

Benisa, Mariachiara, Agnese, Denise della comunità educativa Bussola D’oro.

I ragazzi testimoniano cosi di essere portatori di tanti valori positivi a cui vogliono dare visibilità.



Gli studenti, insieme ai tutor e alle insegnanti, individueranno “amici speciali” a cui fare una breve intervista finalizzata a favorirne la conoscenza ed a valorizzarne le “diversita”. Al termine dell’intervista i giovanissimi firmeranno un patto di amicizia con l’impegno di “prendersi cura” l’uno dell’altro regalandosi momenti di allegria e di sostegno reciproco. Un modo originale ed efficace per far superare ai giovani episodi di discriminazione e di bullismo verso i più deboli e meno dotati educandoli, al contrario, all’aiuto e all’altruismo. Oggetto del concorso saranno le testimonianze di questo breve, ma intenso periodo di amicizia. L’evento conclusivo, con l’assegnazione dei premi, che avrà per titolo “Il mio talento nel sociale”si terrà il giorno 20 maggio, ore 9-12, presso il Centro di aggregazione giovanile Maurizio Rossi in via Fontana Vecchia.