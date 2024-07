Domenica nel quartiere Lido i “3000 passi per la salute”: l’invito di Giusy Iemma

Nota della vicesindaca di Catanzaro, Giusy Iemma.



CATANZARO - “I 3000 Passi della Salute” è un evento ideato per promuovere uno stile di vita sano e attivo nel capoluogo di regione. La manifestazione si terrà domenica 12 maggio 2024, con partenza alle ore 9.30 dal Monumento ai Caduti del Mare – L’Ancora sul Lungomare di Catanzaro. Il percorso, di circa 3 km, si articolerà fino alla Terrazza F. Saliceti e ritorno, offrendo ai partecipanti la possibilità di apprezzare la bellezza del nostro mare e di godersi una passeggiata in compagnia.

L’iniziativa, organizzata Nuccio Polizzese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si inserisce in un più ampio programma di azioni dirette a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di adottare uno stile di vita sano, basato su un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e socializzazione. E che si concilia perfettamente con il percorso tracciato dalla Bandiera Blu, che mira a valorizzare e tutelare le bellezze naturalistiche della nostra città.

“I 3000 Passi della Salute” non è solo un evento sportivo, ma anche un’occasione per stare insieme, divertirsi e riscoprire il piacere di camminare all’aria aperta. L’invito rivolto a tutti, dai più piccoli agli anziani, per vivere una giornata all’insegna del benessere e della condivisione. Al termine della passeggiata, ai partecipanti verrà consegnata la maglietta ufficiale dell’evento e una bottiglietta d’acqua. Inoltre, sarà possibile assistere alla consegna del premio “Marinoto d’Oro” per meriti e alla memoria”.