Sanità Calabria: nuovi commissari al Gom e Asp di Crotone, conferme a Catanzaro

Occhiuto: "Arricchiamo la qualità dei manager della sanità regionale"

La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente e commissario ad acta per la sanità Roberto Occhiuto, ha nominato Tiziana Frittelli nuovo commissario straordinario del Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria e Monica Calamai alla guida dell'Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Crotone.

Confermati, invece, Simona Carbone e Antonio Battistini nei rispettivi ruoli di commissari straordinari dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro e dell'Asp di Catanzaro.

Il ringraziamento ai commissari uscenti

Nel comunicato ufficiale della Regione Calabria, la Giunta ha espresso gratitudine nei confronti dei commissari uscenti Gianluigi Scaffidi e Antonio Brambilla, che lasciano gli incarichi per limiti di età, dopo la scadenza degli effetti del "Decreto Calabria".

Occhiuto: "Eccellenze nazionali per il rilancio della sanità"

Il governatore Roberto Occhiuto ha commentato le nomine sottolineando la qualità dei nuovi vertici sanitari:

"Sono molto soddisfatto. Tiziana Frittelli e Monica Calamai sono due eccellenze nazionali con un'esperienza di altissimo livello nel settore sanitario. Sono certo che contribuiranno a migliorare il nostro sistema sanitario regionale. Benvenute in squadra e buon lavoro."

Chi sono i nuovi commissari della sanità calabrese

Tiziana Frittelli: un profilo di alto livello per il Gom di Reggio Calabria

Originaria di Viterbo, Tiziana Frittelli vanta un curriculum prestigioso: laureata in Giurisprudenza e Scienza dell’economia, ha conseguito un Master in Ingegneria gestionale. Attiva nel sistema sanitario nazionale dal 1998, ha ricoperto ruoli apicali in importanti strutture italiane:

2021-2024: Direttrice generale dell’Azienda ospedaliera "San Giovanni Addolorata" di Roma

2014-2021: Direttrice generale della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" di Roma

2017-2024: Presidente nazionale di Federsanità

Esperta di gestione sanitaria e governance, è stata consulente del Ministero della Salute e docente universitaria di management sanitario.

Monica Calamai: un'esperienza consolidata alla guida dell’Asp di Crotone

Nata a Follonica (Grosseto), Monica Calamai è docente a contratto presso l’Università di Ferrara e ha diretto numerose aziende sanitarie italiane. Tra le sue esperienze più rilevanti:

2022-2025: Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara

2020-2025: Direttore generale dell’Azienda Usl di Ferrara

2013-2018: Direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria "Careggi" di Firenze

2002-2013: Direttore sanitario e generale di diverse aziende sanitarie toscane

Calamai è anche fondatrice della Community "Donne Protagoniste in Sanità", con un forte impegno sui temi della salute e della leadership femminile.

Un nuovo assetto per la sanità calabrese

Con queste nomine, la Regione Calabria punta a rafforzare la gestione sanitaria, affidandosi a manager di alto livello con esperienza consolidata a livello nazionale. Il nuovo assetto sarà determinante per migliorare l'efficienza del sistema sanitario regionale e garantire servizi di qualità ai cittadini.