New Generation Racing al top con Ferragina a Cardeto, ora testa a Fasano e al Pollino

Altro impegno messo alle spalle per la scuderia Calabrese New Generation Racing, che domenica 5 Maggio è stata impegnata al 1⁰ Minislalom città di Cardeto. La gara in provincia di Reggio Calabria, è stata organizzata dalla Scuderia Aspromonte che ha dato vita a questa nuova gara. Archiviato lo slalom reggino, la New Generation si proietta verso la Coppa Selva di Fasano e lo Slalom del Pollino.

La New Generation Racing è stata presente allo Slalom di Cardeto con al via il pilota Catanzarese Antonio Ferragina, che si è schierato allo start su Fiat 126 700 di gruppo 2. Un debutto stagionale per il Catanzarese Ferragina, che è stato positivo nella gara reggina tra i birilli, con una vittoria conquistata e una top ten assoluta sfiorata.

Saranno invece otto i piloti NGR che si divideranno in due appuntamenti. Infatti, nel fine settimana del 10, 11 e 12 Maggio si correranno la 65^ Coppa Selva di Fasano e il 1⁰ Slalom del Pollino a Morano Calabro.

La 65^ Coppa Selva di Fasano sarà un appuntamento del Campionato Italiano Supersalita, ma la gara sarà anche valida per il CIVM SUD e per il Campionato Italiano Bicilindriche. Proprio nelle Bicilindriche, la NGR ne schiera sei.

Tra le gruppo 2, il campione uscente Gianfranco Mercuri rilancia la sfida e si presenta allo start con la sua Fiat 126 e andrà alla ricerca di conferme. Sarà presente anche il già citato Antonio Ferragina, che dallo slalom di Cardeto salirà a Fasano sulla sua Fiat 126. Sempre in gruppo 2 saranno presenti il Lametino Giuseppe Torcasio, anche lui su Fiat 126 e il Catanzarese Luca L'arocca, sempre più in confidenza con la Fiat 500.

Nelle gruppo 5 saranno due i piloti NGR, con il pluricampione Angelo Mercuri reduce dal trionfo di Erice e la giovane New Entry nella scuderia Luigi D'Aprea, entrambi su Fiat 500.

La New Generation Racing come ribadito, sarà anche impegnata nel 1⁰ Slalom del Pollino, con due piloti che in differenti categorie proveranno a dar battaglia, andando alla ricerca di riscontri soddisfacenti.

In RS 1400 scende in campo il giovane Giovanni Marchio che andrà a puntare ad un esito importante, a bordo della sua Peugeot 106.

Nella E1 +2000 risponde presente l'esperto Rosario Scerbo, che riproporrà la scattante Renault 5 GT Turbo.

Parlato dell'aspetto sportivo che in questo caso passa in secondo piano, la New Generation Racing con il direttivo in testa e tutti gli associati vuole mostrare la propria vicinanza all'amico Giovanni Curto, per la scomparsa della moglie nei giorni scorsi. All'amico Giovanni l'assoluto cordoglio per questo grave lutto che lo ha colpito. Foto allegata: Archivio NGR