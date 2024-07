Nuova segnaletica comunale a Simeri Crichi: un passo avanti per l'identità territoriale

SIMERI CRICHI - Una nuova era inizia per i residenti e i visitatori di Simeri Crichi, con l'avvio dell'installazione della nuova segnaletica stradale che definisce i confini e le direttive all'interno del comune. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione guidata dal Sindaco Davide Zicchinella, mira a migliorare l'esperienza di navigazione nel territorio comunale e a garantire maggiore chiarezza e sicurezza sulle strade.

"È iniziata oggi, sulla 106, l'apposizione della nuova segnaletica stradale che definisce e chiarisce i confini del comune di Simeri Crichi", ha dichiarato il Sindaco Zicchinella. "Erano anni che in molti tratti mancava, erano anni che era comunque carente su tutto il territorio comunale. Per questo abbiamo programmato e stiamo realizzando la sostituzione di tutta la cartellonistica da Crichi Centro a Simeri, da Apostolello a Roccani, passando per tutte le contrade, Area Industriale compresa."

La decisione di aggiornare la segnaletica comunale non è stata presa a cuor leggero. Il Sindaco Zicchinella ha sempre considerato fondamentale per l'identità e la civiltà di una comunità avere una chiara e moderna segnaletica, soprattutto in un'epoca in cui molte persone si affidano a servizi di navigazione come Google Maps per orientarsi nel territorio.

"Il cambiamento passa anche da una regolare e puntuale toponomastica", ha aggiunto il Sindaco. "Un altro passo per continuare a scrivere la storia di Simeri Crichi e per garantire un futuro più sicuro e ben definito per tutti i suoi abitanti."

La nuova segnaletica comunale non solo migliorerà l'aspetto estetico delle strade, ma anche la fruibilità e la sicurezza per automobilisti, pedoni e ciclisti. Si prevede che l'intero progetto sarà completato entro breve, portando benefici tangibili a tutta la comunità.