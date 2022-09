BC5 sconfitto in casa, ma felice. Stagione strepitosa...il sogno continuA!

BOVALINO (RC), 25 APR - Era tanta l'attesa per la partita di ieri al "PalaLaCava" di Bovalino (Rc), tra i roster del BC5 e del Bernalda (appaiate in classifica a quota 24 punti), ed entrambi pretendenti all'ultimo posto utile per accedere ai playoff di quest'altra stagione caratterizzata ancora dall'emergenza Covid-19. Purtroppo per i padroni di casa le assenze di Matheus, Casagrande, Siviero ed Errante si sono fatte sentire oltre misura ed hanno determinato, probabilmente, l'esito finale dell'incontro terminato con il risultato di 1-6 per gli ospiti cosentini. I ragazzi di mister Cipolla hanno disputato una prova maiuscola e perfetta sotto l'aspetto tecnico-tattico, caratterizzata anche da una grande concentrazione e determinazione al fine di portare a casa i tre punti. L'incontro è stato trasmesso in diretta facebok a cura del BC5, ed è stato completamente in forma gratuita, le reti sono state di: Lemma (BC5), due autogol dei padroni di casa e poi, ancora, di Lemos, Amzil e Borges per il Bernalda.

Alla fine niente drammi in casa amaranto che ha chiuso la stagione con una sorprendente salvezza, risultato che in pochi accreditavano ai ragazzi di mister Venanzi dopo una prima parte di stagione che li ha visti soffrire e galleggiare nei bassi fondi. Quella del BC5 è stata una stagione strana e travagliata al tempo stesso, una stagione che poco prima delle festività natalizie, vista la delicatissima posizione di classifica figlia di una serie di risultati negativi, ha portato ad una rivoluzione interna con l'inserimento di tanti giovani del vivaio amaranto (uno su tutti Caruso) ed altri arrivi di qualità che hanno dato il la per un recupero di posizioni incredibile. Lo stravolgimento tecnico e psicologico c'è stato, e di conseguenza anche l'inversione di rotta che grazie ad una serie di vittorie, alcune anche di grande spessore, hanno portato i ragazzi a giocarsi il posto per i playoff nell'ultima giornata del torneo e, seppur sconfitti, hanno meritato un grande plauso.

Per sintetizzare la stagione e rendere merito all'impegno dei ragazzi, sulla pagina facebok del BC5 è apparso il seguente post: "Danno l'anima i nostri ragazzi, ma ai playoff vola il Bernalda. Gli Amaranto chiudono la stagione lasciando sul parquet anche l'ultima goccia di sudore, ma complici le numerose assenze cadono sotto i colpi del roster guidato da Mister Cipolla. Un'annata particolare quella appena trascorsa. Difficile soprattutto per via dell'assenza dei nostri tifosi, il loro calore ci avrebbe sicuramente regalato un'esperienza diversa. Ciò accadrà, e sarà ancora in Serie A2! Si, perché una permanenza che fino a qualche mese fa sembrava un miraggio, si è concretizzata in tranquillità e con largo anticipo, grazie all'immenso lavoro svolto con impegno, sacrificio e abnegazione da squadra, staff e società. Abbiamo dimostrato ancora una volta che #UnitiSiVince, a prescindere dagli ostacoli che si presentano sul nostro cammino. Continueremo a divertirci e a farvi divertire, lavoriamo già per il futuro. Stay Tuned (rimanete sintonizzati)!"