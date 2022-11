Cardinale Angelo Becciu indagato in vaticano per associazione a delinquere, i dettagli

ROMA 24 NOV. - Becciu indagato in vaticano per associazione a delinquere. Parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato

In un filone d'indagine aperto dal promotore di giustizia vaticano parallelamente al processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu risulta indagato con altre persone per associazione a delinquere.

Lo ha confermato oggi ai giornalisti il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che, in apertura della 37/a udienza del processo, ha riferito dell'esito della rogatoria per l'ipotesi di reato associativo, nell'ambito della quale il Tribunale di Sassari ha trasmesso in Vaticano i risultati degli accertamenti condotti sulla Cooperativa Spes di Ozieri, guidata dal fratello di Becciu, Antonino. (Ansa)

In aggiornamento