Tragedia in un centro commerciale: 16enne precipita da un lucernario e muore

Belpasso (CT) – Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Belpasso: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere precipitato da un lucernario situato nel parcheggio esterno del centro commerciale Etnapolis. L'episodio si è verificato nella serata di ieri e, nonostante i tempestivi soccorsi, il giovane è deceduto all'ospedale San Marco di Catania.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare nel dettaglio, il ragazzo sarebbe salito sopra il lucernario, una struttura in vetro che, cedendo sotto il suo peso, lo ha fatto precipitare nel vuoto per circa 15 metri. L'impatto al suolo è stato violentissimo, causando ferite gravissime che hanno reso vano ogni tentativo di salvarlo.

Il personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto, ha trasportato il giovane in condizioni critiche al pronto soccorso del Policlinico di Catania, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo il ricovero.

Indagini in corso: la Procura apre un fascicolo

La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, un atto dovuto per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari. L'obiettivo è comprendere se ci siano state eventuali violazioni delle normative sulla sicurezza dell'area dove si è verificata la tragedia.

I carabinieri della compagnia di Paternò, incaricati delle indagini, hanno già ascoltato alcuni testimoni presenti nel centro commerciale al momento dell'incidente. Ulteriori sopralluoghi verranno eseguiti nei prossimi giorni per chiarire le circostanze precise della caduta.

Un dolore che scuote la comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente amici e familiari della giovane vittima, così come l'intera comunità di Belpasso. Numerosi messaggi di cordoglio stanno arrivando sui social, mentre compagni di scuola e conoscenti si stringono attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.

Sicurezza nei centri commerciali: un tema da affrontare

L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza all'interno e nei pressi delle strutture commerciali. Gli inquirenti dovranno verificare se il lucernario fosse adeguatamente segnalato e se l'accesso alla zona fosse opportunamente limitato. L'eventuale mancanza di barriere o di segnaletica di sicurezza potrebbe costituire un elemento chiave nell'inchiesta in corso.

Conclusioni

Mentre la magistratura e le forze dell'ordine proseguono con gli accertamenti, il dolore per la perdita di una giovane vita rimane il sentimento dominante in tutta la provincia etnea. Una tragedia che impone riflessioni sulla necessità di maggiore prevenzione e attenzione nei luoghi pubblici e privati, per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.