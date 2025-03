Benevento-Crotone 1-1: Mister Longo analizza la gara e la situazione in Serie C (Video)

BENEVENTO – Il Crotone torna da Benevento con un punto prezioso dopo un match combattuto, terminato 1-1. Una sfida dai due volti per i rossoblù, protagonisti di un primo tempo brillante e di una ripresa più difensiva, in cui il Benevento ha sfiorato la vittoria. Al termine della gara, Mister Longo ha analizzato la prestazione della squadra e ha espresso un duro giudizio sulla situazione caotica che ha coinvolto la Serie C nelle ultime ore.





L'analisi del match di Mister Longo

Mister Longo, intervenuto nel post-gara, ha riconosciuto l’ottima prova del Crotone nella prima frazione di gioco: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, creando i presupposti per il vantaggio. Con più qualità avremmo potuto fare di più. Nel secondo tempo, il Benevento, con il suo potenziale offensivo importante, ci ha costretto nella nostra metà campo. Abbiamo retto l’urto, anche se in alcune occasioni abbiamo rischiato. Alla fine, il pareggio è un risultato giusto.”

L’allenatore ha sottolineato anche le occasioni avute nella ripresa per cercare di vincere la partita: “Dopo l’1-1, entrambe le squadre hanno provato a vincere. Il Benevento ha avuto un’occasione importante, ma anche noi abbiamo creato pericoli con Tumminello e Schirò. C’è un po’ di rammarico per l’ultima palla capitata a Ovz, che forse non si è reso conto di quanto fosse favorevole.”





Le scelte di formazione e le assenze

Il Crotone ha dovuto gestire diverse assenze, come spiegato dal tecnico: “Abbiamo avuto problemi fisici con alcuni giocatori. Guido ha accusato fastidi ai flessori e Murano ha giocato con un problema al quadricipite sinistro. Anche Vinicius, reduce da un infortunio e da un intervento chirurgico, non poteva sostenere tre gare in una settimana. Il turnover è stato inevitabile.”

Sul ballottaggio tra i portieri, Longo ha chiarito: “Dalterio aveva lasciato la squadra imbattuta per quattro gare, e visto che probabilmente non avremo Sassi per la sfida con il Catania, ho ritenuto giusto farlo tornare in campo.”





Il caos in Serie C e il duro attacco di Longo

Non poteva mancare un commento sulla situazione che ha sconvolto la Serie C, con l’esclusione improvvisa di una squadra e il conseguente stravolgimento della classifica poche ore prima del turno di campionato.





Mister Longo non ha usato mezzi termini: “Lascio da parte le polemiche, ma almeno permettetemi di dire che tutto questo è uno schifo. Farlo a poche ore dalle partite è inopportuno. Si sapeva che la classifica sarebbe stata riscritta, ma perché proprio oggi? È una situazione paradossale.”





L’allenatore del Crotone ha poi ricordato che già in estate si erano avute le prime avvisaglie della crisi: “Ad agosto, in un quadrangolare a Paterno, il Taranto non partecipò proprio per problemi legati a questa situazione. E oggi, dopo mesi, ci troviamo in questa farsa.”

Secondo Longo, l’intera organizzazione della Serie C va rivista: “Le regole non funzionano. Questo campionato è palesemente falsato. Continueremo a lottare sul campo, ma i vertici federali devono capire che questo format non è più sostenibile.”





Il Benevento visto da Longo

Alla domanda su un confronto tra il Benevento dell’andata e quello affrontato nel ritorno, Longo ha risposto: “Nel primo tempo ho visto una squadra in difficoltà, forse anche mentale. Ma quando è andata in svantaggio, ha reagito con grande qualità, mostrando il potenziale che ha. Con il ritorno di un allenatore navigato, il Benevento può dire la sua nei playoff.”





Il bilancio del Crotone e le prospettive per il futuro

Il Crotone si conferma una squadra combattiva, capace di dominare nel primo tempo ma ancora da migliorare nella gestione della ripresa: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non siamo stati cinici. Nel secondo tempo abbiamo sofferto e abbiamo perso il controllo del gioco. Dobbiamo migliorare su questo aspetto.”

Sui singoli, il mister ha parlato anche di Ovz, autore di una prestazione sottotono: “Enrico deve ritrovarsi. So che è deluso, ma deve concentrarsi sulle cose semplici, senza farsi carico di responsabilità extra. Ha segnato nove gol nella prima parte di stagione, sono certo che tornerà ai suoi livelli.”





Un punto prezioso per il Crotone, ottenuto in uno dei campi più difficili della Serie C. Ora la squadra di Longo guarda avanti, consapevole delle proprie qualità ma anche degli aspetti da migliorare. Con un finale di stagione ancora tutto da scrivere, i rossoblù restano in corsa per un posto nei playoff, in un campionato che però, come sottolineato dallo stesso tecnico, ha bisogno di regole più chiare e di una gestione più trasparente.