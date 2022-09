BetBlocker Vs. Autoesclusione AAMS

Come ogni dipendenza, il gioco d'azzardo ha bisogno di essere controllato prima di poter essere completamente arginato. Alla luce di questo, sono stati sviluppati vari strumenti per facilitare il controllo e la restrizione del gioco d'azzardo online, che domina il mondo del gioco oggi.

Con questi strumenti, non sareste in grado di accedere ai siti di gioco/scommesse, e di conseguenza, perdereste la comodità e la flessibilità del gioco d'azzardo dalla comodità della vostra casa.

Autoesclusione AAMS

Per gli italiani, il gioco d'azzardo è l'attività ricreativa preferita fin dall'epoca romana. Ma, nonostante l'amore degli italiani per il flutter, il gioco d'azzardo è un'attività insolitamente limitata per i locali sui locali dal vivo ma di libero accesso attraverso le piattaforme online. Dal 2006 è aumentato così tanto che il gioco d'azzardo problematico è diventato un problema di salute con il 3% della popolazione che fa parte dello sfortunato gruppo dei giocatori problematici gravi.

Questo ha portato l'AAMS, l'agenzia italiana del gioco, a creare il suo schema di autoesclusione per evitare che le cifre negative aumentino nel mercato più redditizio d'Europa.

Con la prevalenza del gioco d'azzardo problematico nel paese, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha ordinato l'implementazione di un unico schema di autoesclusione per tutti i suoi operatori con licenza online.

Il sistema permetteva ai giocatori in difficoltà di fermare o raffreddare le loro abitudini di gioco astenendosi da qualsiasi accesso ai fornitori di giochi online. Anche se necessaria, la soluzione è diventata rapidamente problematica in quanto ci sono alcuni modi per rimuovere l'autoesclusione in bookmakers italiani senza licenza che guadagna rapidamente popolarità tra i clienti italiani.

Per autoescludersi, i clienti dovevano compilare un ordine di richiesta ad ogni operatore dove avevano un conto.

Questo lasciava una breccia ad altri (specialmente operatori disonesti) per prendere di mira questi clienti vulnerabili, dato che non c'era nulla che impedisse loro di fare un nuovo account con una compagnia diversa. La prova era chiara: era necessario un nuovo e più efficiente schema di autoesclusione.

BetBlocker

L'industria del gioco d'azzardo ha affrontato diverse sfide a causa dell'aumento dei tassi di gioco problematico. Per ridurre questa minaccia sono state messe in atto diverse misure tra cui l'introduzione del software scaricabile BetBlocker.

Il software, che funziona nel maggior numero possibile di dispositivi, vi permette di limitarvi da ben 7000 siti di gioco. Il software è anche compatibile con un certo numero di software operativi, il che significa che è disponibile in diversi formati. Avrete applicazioni per Windows, Linux, Mac, Android, iOS e Fire OS.

Il software di regolamentazione che è stato riconosciuto da molti operatori del settore ha portato a bordo diversi pro come descritto di seguito: