Bilancio AMC in attivo, ma Perrone valuta un passo indietro: l’appello di Celia a non dimettersi

“A poche ore dalla chiusura in attivo del bilancio 2024 dell’Amc con un utile di 295mila euro, che conferma la solidità gestionale, la visione strategica e lungimirante dell’amministratore unico, l’avvocato Eugenio Felice Perrone esce con una nota stampa annunciando un periodo di riflessione per capire se continuare o meno il percorso intrapreso.



Non possono passare inosservate queste parole che pesano come un macigno se guardo al lavoro di un professionista che si è speso per potenziare l’Azienda per la mobilità cittadina ottenendo traguardi mai raggiunti prima”.



Lo afferma in una nota stampa il consigliere del gruppo misto Fabio Celia che invita l’avvocato Perrone a non dimettersi: “perché in una città come quella di Catanzaro dove si è fatto scempio della meritocrazia, dove si è solo pensato a mantenere la poltrona, non si perda un valore aggiunto per la nostra città.



L’autorevole lavoro svolto dall’amministratore unico all’interno dell’Amc - aggiunge il consigliere - è sotto gli occhi di tutti e non mi riferisco solo al potenziamento del personale e all’aumento delle corse, ma al profilo tecnologico, dove è stato capace di apportare una rivoluzione con la digitalizzazione dei processi e l’introduzione dell’App Mogo.



Il sindaco Nicola Fiorita deve garantire continuità al lavoro dell’avvocato Perrone, consentendogli di svolgere il suo compito in tranquillità, facendo squadra intorno ad un grande uomo e ad un professionista valido che ha portato l’Amc a brillare economicamente.



Non sono ammessi giochi sottobanco - conclude la nota - per portare Perrone alle dimissioni, né si può pensare a riempire postazioni in base a logiche meramente clientelari prive di competenza”.