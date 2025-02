Bimbo di 4 mesi muore dopo uno schianto, madre in gravi condizioni

Dramma nel Piacentino: bimbo di 4 mesi muore in un incidente stradale, grave la madre

PIACENZA – Una tragedia ha scosso la provincia di Piacenza, dove un neonato di appena quattro mesi ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri tra i comuni di Carpaneto Piacentino e Cadeo.



Alla guida dell'auto, finita fuori strada per cause ancora da accertare, c'era la madre del piccolo, una 26enne di origine turca, ora ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Parma.

Indagini in corso sulla dinamica dell'incidente

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire con precisione l'accaduto.



I carabinieri della compagnia di Fiorenzuola sono al lavoro per verificare le cause che hanno portato la vettura a uscire di strada e impattare violentemente contro un manufatto in cemento.



Uno degli interrogativi principali riguarda le condizioni di sicurezza del piccolo al momento dello schianto: era correttamente assicurato al seggiolino? Anche la posizione della madre al volante è al vaglio degli investigatori.

Il trasporto in ospedale e il drammatico epilogo

Dopo l'incidente, il bambino è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma, dove purtroppo è deceduto all’alba di oggi.



La madre, gravemente ferita, si trova attualmente in rianimazione nello stesso ospedale, con una prognosi riservata.

Una comunità sotto shock

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Carpaneto Piacentino, dove la famiglia vive e gestisce una piccola attività commerciale.



Il padre del bambino, marito della 26enne, è arrivato sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo lo schianto, trovando i soccorritori ancora all'opera.



La notizia della morte del piccolo ha lasciato nello sconforto amici, conoscenti e i residenti della zona, che si sono stretti attorno ai familiari.

Lutto e attesa per gli esiti delle indagini

Mentre il paese piange la perdita del piccolo, gli investigatori continuano il loro lavoro per chiarire ogni dettaglio della dinamica dell'incidente.



Si attendono anche eventuali riscontri da parte della Polizia Stradale, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili per comprendere le cause del sinistro.



Nel frattempo, la madre lotta tra la vita e la morte in ospedale, mentre il dolore della famiglia si unisce a quello di un'intera comunità.