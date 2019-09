Tragedia a Catania: Muore Bimbo di 2 anni dimenticato in auto da padre

CATANIA 20 SETTEMBRE - Un bambino di 2 anni è morto ieri a Catania dopo essere stato per oltre 5 ore nell'auto del padre, che si era dimenticato di lasciarlo all'asilo: l'uomo è indagato per omicidio colposo. A Bergamo è morto invece il bimbo di 6 anni che si era accasciato al suolo uscendo da scuola a Roncadelle, in provincia di Brescia: soffriva di problemi cardiaci.