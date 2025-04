Blitz antidroga a Bari: 21 arresti all’alba nel quartiere Japigia e in provincia

Smantellata una rete di spaccio. Le accuse: traffico e detenzione di stupefacenti. Coinvolti anche volti noti del quartiere.

BARI – Un risveglio agitato per il quartiere Japigia e alcuni comuni della provincia barese.

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Bari Centro hanno dato esecuzione a 21 ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari, nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio.

L’operazione, condotta con grande riservatezza e precisione militare, ha visto impegnate decine di unità dell’Arma in un’azione coordinata che ha interessato non solo le strade del capoluogo, ma anche diverse aree dell’hinterland.

Tra i 21 destinatari dei provvedimenti restrittivi, 6 beneficeranno della sospensione della pena, ma per gli altri è scattata immediatamente la traduzione in carcere.

Secondo quanto trapelato dalle forze dell’ordine, gli arrestati facevano parte di una rete ben organizzata, radicata nel territorio e capace di gestire lo smercio di sostanze stupefacenti con modalità strutturate e pericolose.

Molti degli indagati erano volti noti nella zona, spesso legati da vincoli familiari o di lunga conoscenza, a testimonianza di quanto sia difficile recidere i legami tra criminalità e tessuto sociale locale.

"Non è solo un colpo al traffico di droga, ma anche un segnale forte alla comunità", spiegano i Carabinieri.

"Japigia e le aree limitrofe meritano sicurezza e legalità. La lotta allo spaccio non è solo repressione: è anche prevenzione, è ricostruire fiducia tra istituzioni e cittadini".

L’operazione odierna rappresenta l’epilogo di un lungo lavoro investigativo, nato anni fa e culminato con sentenze definitive che hanno ora portato all’esecuzione delle pene.

Un’azione che si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e contrasto alla criminalità organizzata, in una città che continua a combattere per difendere i propri giovani dai pericoli della droga.

I residenti del quartiere Japigia hanno accolto la notizia con un misto di sollievo e preoccupazione:

"Siamo stanchi di vivere nel timore, ma sappiamo che ogni arresto è un passo verso una Bari più libera", racconta un’anziana signora affacciata al balcone.

Mentre le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori fiancheggiatori e diramazioni della rete, Bari oggi si sveglia con la speranza che questo blitz possa rappresentare un punto di svolta.