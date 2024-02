Blitz Antimafia a Milano: sequestrati 570 Kg di Hashish, arrestati. Tutti i dettagli

La Squadra Mobile smantella un'organizzazione criminale nel Milanese, coinvolgendo pregiudicati con legami mafiosi e grandi quantità di droga.

MILANO, 18 GEN . - Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Milano hanno condotto un'operazione di successo a Assago, sequestrando quasi 6 quintali di hashish in un box. L'intervento è stato frutto di un'ordinanza cautelare emessa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano nei confronti di due italiani, di 32 e 66 anni, entrambi con precedenti penali.

Il coinvolgimento del 66enne, originario della Puglia, era emerso durante le indagini avviate nel febbraio del 2023. Quest'uomo, già noto per reati come riciclaggio, sequestro di persona, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e associazione di stampo mafioso, è stato identificato grazie a servizi di osservazione, telecamere e intercettazioni. Le attività investigative hanno rivelato sette episodi di consegna di cocaina tra febbraio e marzo 2023, durante i quali il 66enne nascondeva la droga sotto il tappetino dell'auto.

Durante una delle consegne, i poliziotti hanno fermato il destinatario del pacco, scoprendo che aveva in possesso due panetti di cocaina per un totale di 2,2 chili. Analizzando tutte le consegne, l'Unità Specializzata Antidroga ha identificato un collegamento con un 32enne di Locri (Reggio Calabria) con precedenti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Quest'ultimo risultava essere il fornitore di droga per il pugliese.

L'esecuzione della misura cautelare ha portato al rinvenimento di oltre 570 kg di hashish, oltre a 30 grammi di cocaina, 50 proiettili, telefoni criptati e maschere di gomma nel box di Assago. Un ulteriore elemento di preoccupazione è dato dai precedenti del 66enne, che includevano associazione di stampo mafioso. La Squadra Mobile della Questura di Milano ha dimostrato grande efficacia nell'affrontare la criminalità legata al narcotraffico, mettendo fuori gioco i responsabili di questo giro illecito. (Ansa)

