Blitz di Ultima Generazione: Attivisti Semi Nudi Bloccano Via del Tritone a Roma

Blitz Ultima Generazione, semi nudi bloccano via del Tritone- Sei attivisti a Roma si siedono a terra legati da catene. Un altro blitz di Ultima Generazione nel cuore di Roma.

Sono sei gli attivisti che questa mattina hanno infatti bloccato via del Tritone.

Legati assieme con delle catene, i giovani si sono seduti a terra semi nudi sulle strisce perdonali prima di Piazza Barberini, alla fine della via, con scritto sulla schiena 'stop fossile". Gli attivisti sono stati fermati dalla Polizia arrivata sul posto.

A seno nudo le ambientaliste sono tornate così a bloccare il cuore di Roma: "Diranno forse che siamo oscene. Ma io mi chiedo. Siamo oscene? Osceno è quello che è successo ieri in Emilia Romagna e il Governo, che sa che questi eventi estremi continueranno a succedere e nonostante ciò continua a investire nelle fonti fossili", dice Eos in merito al blitz di questa mattina di Ultima Generazione dove sei attivisti hanno bloccato via del Tritone.

Legati assieme con delle catene, i giovani si sono seduti a terra semi nudi sulle strisce perdonali. "Sono terrorizzata da quello che porterà con sé lo scarseggiare del cibo e dell'acqua, la distruzione dei nostri territori e delle nostre case, l'impoverimento massivo delle persone, gli enormi flussi migratori e il dilagare di nuove malattie: un accentuarsi di tutte le disparità: di razza, genere, classe sociale, abilità, orientamento sessuale, età. Davanti a questa prospettiva mi sento estremamente vulnerabile, molto di più di quanto mi possa sentire con il mio corpo mezzo nudo, a bloccare una strada. Preferisco vedermi a fare tutto ciò che è possibile, con il mio corpo e in modo nonviolento oggi, che vedermi a lottare o difendermi per un pezzo di pane domani", ha ripetuto Agustina.