Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato sotto il carico che trasportava con muletto

BOLOGNA, 22 LUGLIO - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro, accaduto verso le 16.30 in un'azienda meccanica di via Di Vittorio, nella zona industriale fra Crespellano e Ponte Ronca, nel Bolognese. Dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il carico che stava trasportando con un muletto. Sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e funzionari della medicina del lavoro dell'Ausl. La vittima è Agostino Medina, 43 anni, originario di Torre del Greco, nel Napoletano e residente da anni in Valsamoggia. L'uomo è morto sul colpo dopo che il carrello elevatore che stava guidando si è ribaltato, facendogli cadere addosso il carico, costituito a quanto pare dal componente di un macchinario che l'operaio stava spostando.



L'incidente è avvenuto all'interno di uno degli stabilimenti di un'azienda specializzata in progettazione di stampi e lavorazioni meccaniche di precisione. Non è chiaro se, al momento della tragedia, l'uomo fosse ancora alla guida del muletto o se fosse sceso dal mezzo, forse per sistemare il pesante carico che si era spostato. L'area dello stabilimento dove si è verificata la tragedia è stata posta sotto sequestro.