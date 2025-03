Bonus Asilo Nido 2025, al via le domande online: contributo fino a 3.600 euro per i nuovi nati

ROMA, 25 MAR. - È ufficialmente attivo il servizio online dell’INPS per la presentazione delle domande relative al “Bonus Asilo Nido e forme di supporto presso la propria abitazione” per l’anno 2025.

A darne comunicazione è lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, annunciando che le famiglie interessate possono già collegarsi al portale istituzionale per richiedere il contributo economico destinato a sostenere le spese legate all’iscrizione all’asilo nido, pubblico o privato autorizzato, nonché le forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con gravi patologie croniche.

Il Bonus, introdotto per alleggerire il carico economico sui nuclei familiari con figli piccoli, è stato oggetto di una significativa revisione per l’anno in corso.

Come stabilito dalla legge di bilancio 2024, il contributo previsto è stato incrementato per le famiglie con bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024.

In particolare, per chi presenta un ISEE in corso di validità inferiore a 40.000 euro, l’importo massimo riconosciuto potrà arrivare fino a 3.600 euro annui, con un sostegno economico maggiore rispetto agli anni precedenti.

Per i bambini nati prima del 2024, invece, l’importo del bonus continuerà a variare tra i 2.500 e i 3.000 euro annui, a seconda della fascia ISEE di appartenenza.

L’agevolazione può essere richiesta sia per sostenere le rette di frequenza agli asili nido, sia – in alternativa – per forme di assistenza a domicilio, qualora il minore sia impossibilitato a frequentare strutture educative a causa di gravi condizioni di salute.

La procedura di richiesta è interamente telematica:

accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS al portale dell’INPS, i genitori potranno compilare l’istanza, allegando la documentazione necessaria e indicando il tipo di beneficio richiesto.

Il bonus sarà erogato su base mensile, dietro presentazione delle ricevute di pagamento, o tramite un’unica erogazione per l’assistenza domiciliare, previa certificazione medica.

Si tratta di un intervento atteso da molte famiglie italiane, soprattutto in un periodo storico in cui il sostegno alla genitorialità e alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa diventa sempre più cruciale.

L’INPS invita gli interessati a consultare con attenzione il bando e le istruzioni operative pubblicate sul proprio sito, per non perdere l’opportunità di accedere a questo importante strumento di welfare familiare.