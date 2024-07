Botricello, Consiglio dei ragazzi: bilancio entusiasmante per la prima legislatura

BOTRICELLO - Si è conclusa la prima legislatura del Consiglio Comunale dei ragazzi promosso dal Comune di Botricello e dall’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi”. La manifestazione si è tenuta nella sala convegni alla presenza degli alunni della scuola secondaria di primo grado che sono stati protagonisti anche con canti e balli, con l’esibizione di Antonella, Sara, Giacinta e Karol oltre ai cori.

Tra i momenti cruciali della giornata la consegna delle borracce termiche a tutti gli studenti. Si tratta di un progetto promosso dai ragazzi nel primo anno consiliare. Il gruppo guidato dall’allora baby sindaco Francesco Viscomi ha utilizzato il contributo comunale di 300 euro e una raccolta fondi tra la popolazione per portare avanti l’iniziativa collegata al progetto “Plasticfree”. Viscomi ha sottolineato la valenza dell’iniziativa, ribadendo l’importanza della tutela dell’ambiente grazie al fatto che gli alunni non utilizzeranno più bottiglie di plastica. Un plauso è stato espresso dall’associazione “Plasticfree” rappresentata da Vittorio Falbo. Subito dopo è stato l’attuale sindaco dei ragazzi, Alessandro Tavano, a spiegare le tante iniziative promosse durante il suo mandato, con il Consiglio comunale che ha lavorato per promuovere progetti di lettura come con la casa del libro installata nel parco giochi comunale.

La dirigente scolastica Isabella Marchio si è complimentata con gli alunni per la qualità delle iniziative messe in campo, sottolineando l’alto valore del Consiglio Comunale dei ragazzi che è stato istituito dall’attuale Amministrazione Comunale dopo anni di interruzione. La docente referente del progetto Concetta Apicella ha evidenziato l’impegno dei ragazzi e l’importanza di questa esperienza altamente formativa. Anche il Sindaco Saverio Simone Puccio ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti dei ragazzi: “Abbiamo fortemente voluto il Consiglio comunale perché per noi rappresenta un momento di informazione e di scoperta del funzionamento dell’apparato amministrativo. Dobbiamo fare crescere una nuova classe dirigente – ha aggiunto – e per farlo dobbiamo iniziare sin da giovani”.

Alla manifestazione conclusiva del progetto hanno partecipato anche il professore Luciano Mazzei, che aveva coordinato la prima esperienza del Consiglio Comunale dei ragazzi alla fine degli anni Novanta e Mariangela Ranieri che ha ricoperto il ruolo di baby sindaco a quell’epoca. Nel corso dell’evento sono stati premiati anche gli alunni della Terza C che hanno vinto il concorso “PI Greco Day” e lo studente Francesco Valea per il percorso di crescita durante i tre anni di studio.