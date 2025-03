Botricello, donna in gravi condizioni dopo caduta dal balcone: arrestato il marito per maltrattamenti

Botricello, donna precipita dal balcone: arrestato il marito per maltrattamenti in famiglia

BOTRICELLO (CZ) – Tragedia nella tarda mattinata di venerdì 28 marzo 2025 a Botricello, piccolo centro del catanzarese. Una donna è precipitata dal balcone della sua abitazione, situata al primo piano di un edificio. Le sue condizioni sono gravissime.

Nel frattempo, i carabinieri hanno arrestato il marito con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’allarme è scattato poco dopo le 11:30, quando alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. La donna, secondo quanto appreso, è stata trovata riversa al suolo in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo averla stabilizzata, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Catanzaro. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita, ma la prognosi resta riservata.

Indagini in corso: si ipotizza un quadro di violenze domestiche

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’accaduto, hanno subito avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

A far scattare l’arresto del marito sono stati alcuni elementi raccolti nelle prime ore successive al fatto, che lascerebbero ipotizzare un contesto di maltrattamenti pregressi.

Non si esclude alcuna ipotesi, ma al momento l’uomo è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato.

I carabinieri stanno ascoltando anche vicini e familiari della coppia per ricostruire l’intero contesto relazionale e verificare se vi fossero stati precedenti episodi di violenza domestica.

La comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Botricello, dove la coppia era conosciuta.

In molti si sono radunati davanti all’abitazione, increduli e preoccupati per le condizioni della donna.

“Mai avremmo pensato a una cosa simile”, ha raccontato un vicino, visibilmente scosso.

Gli inquirenti continueranno nelle prossime ore a raccogliere elementi utili per fare piena luce sull’accaduto.

Intanto, la donna lotta tra la vita e la morte, mentre il marito resta in stato di fermo.