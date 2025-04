Botricello, la protesta del Sindaco: “Lavori interminabili per la stazione ferroviaria”

La stazione ferroviaria di Botricello è ostaggio dei lavori che Rete Ferroviaria Italiana, nelle sue articolazioni, sta svolgendo senza soluzione di continuità da diversi anni.

Una condizione di assoluto disagio che sta ponendo diversi problemi sia di ordine igienico sanitario che per la sicurezza pubblica.

La situazione è molto complessa, al punto che il Sindaco Saverio Simone Puccio ha emesso un’ordinanza, lo scorso anno, per disporre interventi di messa in sicurezza, pulizia e bonifica dell’area di cantiere in questione, con l’obiettivo di prevenire rischi per la salute e l’incolumità pubblica e a tutela del decoro urbano, obbligando le parti coinvolte ad installare appositi pannelli autoportanti da cantiere per la recinzione dell’area.

L’ordinanza è stata ottemperata solo parzialmente, mentre nelle varie interlocuzioni avute con la ditta esecutrice dei lavori e con la stessa RFI è stato più volte ribadita la necessità di completare i lavori che sono fermi da molto tempo.

Nulla, però, è avvenuto. Per questo, il Sindaco Puccio ha nuovamente scritto alla società che gestisce la rete affinché completi i lavori con la massima urgenza e provveda alla pulizia e alla messa in sicurezza del cantiere stesso.

“L’atteggiamento di RFI è poco collaborativo” – ha evidenziato il Sindaco di Botricello – “tenendo conto che più volte abbiamo sollecitato interventi, al punto da dovere operare direttamente per evitare pericoli per la pubblica incolumità visto lo stato di abbandono del cantiere.

La situazione non è più tollerabile e questo ci costringe ad attivare tutti i canali istituzionali affinché siano trovate le soluzioni necessarie, applicando anche eventuali sanzioni laddove previste”.

Il Sindaco ha aggiunto come “non è accettabile che RFI abbia mantenuto un atteggiamento poco collaborativo, nel momento in cui rivendica solo diritti per sé e obblighi per l’Ente Comunale.

A questo punto, dobbiamo intervenire con determinazione, anche in vista della stagione estiva che, ancora una volta, rischia di essere danneggiata dall’interminabile cantiere”.