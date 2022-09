Bova Marina ecco l’evento culturale del BookFestival.

BOVA MARINA 22 LUG - Anche quest’anno Bova Marina apre il periodo estivo con l’importante evento culturale del BookFestival. Giunto alla seconda edizione, il "Bova Marina Book Festival" ha come slogan "Divenire - II edizione 2021" e segue il successo di "A piccoli passi", l'edizione 2020 anch'essa diretta da Teresa Carmine Romeo.

Un omaggio al libro e agli autori nazionali ma anche e in particolar modo a quelli locali, alla nobile letteratura contemporanea calabrese e dell’Area Grecanica. Il BookFestival 2021 non solo segue il successo dello scorso anno, ma anche l’ottima riuscita del precedente Filica Festival, momento culturale e sociale che ha messo in risalto valorizzando le tre etnie calabresi.

Ospiti d’eccellenza hanno valorizzato la I edizione del BookFestival 2020, altrettanti nomi daranno risalto e valore alla II edizione.

Il 23 luglio alle ore 21.00 si aprirà il BookFestival con il convegno “Noi- Voi: Integrati in noi!” A cura dell’Ass. socio-culturale Thétis, che promuove l’impegno sociale come ‘promessa’ di una nuova frontiera.

Seguirà poi l'evento del 24 luglio alle ore 18.00 con “Gli aragonesi di Napoli” di Giuseppe Caridi, a cura dell’Ass. culturale Bova Life.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme vigenti per il contrasto della diffusione del Covid-19 e all’aperto con posti a sedere distanziati. L’accesso sarà consentito fino ad un massimo di 40 persone previa registrazione all’ingresso.