Bovalino: al via la “1^ edizione di Triathlon Riviera Cristallina” (Video)

E’ sicuramente una piacevole novità non solo per la Calabria, ma soprattutto per il vasto territorio della locride dove stamani, a partire dalle ore 10.00, nel Comune di Bovalino, ha preso il via la due giorni della manifestazione denominata: “1^ Edizione Triathlon della Riviera Cristallina - l’evento che non ti aspetti nel cuore della Calabria”, un evento sportivo organizzato dall’Associazione “Riviera Cristallina” e realizzato con la collaborazione della FITRI (Federazione Italiana Triathlon) ed il determinante supporto dell’amministrazione Comunale, ed in particolare dell’Assessore allo Sport, alle politiche giovanili ed altro, Bruno Federico.

Si tratta di un evento sportivo dedicato appunto al Triathlon, che affronta nella prima giornata di oggi, nella versione “sprint”, le fatiche del nuoto (750 mt.), della corsa in bici (20 Km.) e di quella pedestre (5 Km.).

Nella giornata di domani, invece, si svolgerà la medesima manifestazione che è prevista però in modalità “olimpica”, ossia con gli stessi percorsi però raddoppiati nelle distanze, quindi: 1.500 mt per il nuoto, 40 Km. per la bici e 10 Km. per la corsa a piedi, il tutto in una cornice paesaggistica di assoluta bellezza e unicità.

Molto partecipata la manifestazione di oggi che ha registrato una numerosa presenza di atleti provenienti da tutto il territorio nazionale (sono stati oltre 40 gli iscritti) e 5 i giudici di gara di cui 2 calabresi e 3 campani, ed una cornice di pubblico che ha riempito il tratto di lungomare San Francesco di Paola (lato sud, direzione Reggio Cal.).

Ma cos’è la “Riviera Cristallina”? è un gioiello incastonato lungo la costa jonica italiana, inserito nel cuore della Calabria e famoso per le sue meravigliose spiagge incontaminate, i pittoreschi boschi di montagna e il ricco patrimonio culturale e storico di cui dispone.

“E’ un modello di sviluppo territoriale che integra branding avanzato, tecnologia e strategie turistiche globali -ha dichiarato Filippo Strano- qualcosa mai visto prima nella regione e particolarmente sul nostro territorio. Si tratta di qualcosa che potrebbe cambiare in positivo il volto della Calabria.

Quello di oggi e di domani sono eventi che evidenziano e consentono agli atleti di poter usufruire di sentieri panoramici che alternano, in brevissimo tempo di percorrenza, il mare ed i monti, quindi non si tratta solo di una gara, ma in realtà è un invito a esplorare uno dei paesaggi più affascinanti d’Italia.

Siamo molto soddisfatti del risultato, gli atleti erano entusiasti del percorso elaborato, definito da molti come uno dei più belli d’Italia. La manifestazione legata al Triathlon è la dimostrazione che si possono fare delle ottime cose e ad altissimo livello, tant’è che sono presenti anche atleti della nazionale di Triathlon che al termine della prima prova hanno esternato tutto il loro apprezzamento per il percorso e l’organizzazione posta in essere.

Questo, comunque, non è che un piccolo tassello su quelle che sono e che saranno le proposte della Riviera Cristallina. Prossimamente abbiamo in animo di realizzare il Festival del pensiero della riviera cristallina, un progetto che ha in animo di coinvolgere in toto il territorio attraverso aziende, imprese, istituzioni e cittadini che perseguono lo stesso obiettivo, ossia la valorizzazione del territorio in ogni sua forma.”

Intanto…..domani si replica.