Bovalino: barca “fantasma” vicino alla battigia. Accertamenti in corso

BOVALINO (RC), 30 GIU - Mattinata movimentata a Bovalino (Rc), dove una piccola imbarcazione a motore, ma con una vela spiegata al vento, è stata notata da alcuni bagnanti nell’atto di avvicinarsi alla battigia, in località "Malachia" (zona sud del paese, lato Reggio Calabria). Ad attrarre l’attenzione dei bagnanti sarebbe stato il fatto che, pur muovendosi lentamente, all’interno della stessa non si notava alcuna presenza umana. Prontamente sarebbero stati allertati del fatto: la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera locale, le Forze dell’Ordine di Bovalino ed il Comune che si è prontamente recato sul posto con il Sindaco, Vincenzo Maesano, accompagnato dal Comandate della Polizia Urbana, Ten.f.f. Giovanni Todarello.

Da quello che si è riusciti a sapere sembrerebbe che l’imbarcazione sia giunta nelle vicinanze della spiaggia bovalinese “senza nessuno a bordo”, con il motore acceso e con la marcia inserita al minimo. Una prima ipotesi sarebbe quella che la barca sia stata lasciata volutamente alla deriva subito dopo lo sbarco di migranti che sarebbe avvenuto nelle immediate vicinanze del luogo di ritrovamento, ma di ciò non c’è ancora nessuna conferma.

Dopo il primo intervento, l’imbarcazione sarebbe stata presa in consegna dalla Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera di Bovalino che, con un proprio militare a bordo, ha fatto in modo che la stessa venisse portata in un raggio di mare al riparo da qualsiasi pericolo; il tutto in attesa delle determinazioni nel merito da parte del Comando della Guardia Costiere di Roccella Jonica competente per territorio. Seguiranno aggiornamenti.

Pasquale Rosaci