Bovalino Calcio a 5. Problemi burocratici per mister Calvache…ritorna mister Venanzi!

BOVALINO (RC), 26 SET - Problemi di natura burocratica (come se nel nostro Paese fossero una novità!) non hanno permesso al tecnico del BC5, mister Miguel Calvache Munoz, giovane tecnico di nazionalità spagnola (è di Granada ed ha 35 anni) di proseguire la sua avventura alla guida del Bovalino Calcio a 5, squadra neopromossa in Serie A2 nazionale che ha da poco iniziato la preparazione in vista dell’esordio nel nuovo ed entusiasmante campionato.

Alla brutta notizia della brusca interruzione del rapporto professionale con mister Calvache è seguita, quasi immediatamente, la bella notizia del ritorno in amaranto del tecnico Giovanni Venanzi, un serio e meticoloso professionista che ha guidato con ottimi risultati gli amaranto negli ultimi anni. Di seguito riportiamo i due comunicati stampa diramati dalla società:

“Risoluzione consensuale con mister Calvache Munoz. Ostacoli burocratici alla base della separazione. Bovalino Calcio a 5 comunica la risoluzione consensuale del rapporto sportivo con l'allenatore della prima squadra Miguel Calvache Munoz.. La società specifica che le motivazioni di tale soffertissima separazione non sono riconducibili a problematiche tecniche o ambientali, bensì a impedimenti burocratici che non consentono il proseguimento del rapporto.

A Nano Calvache vanno i nostri migliori auguri per il proseguimento della sua carriera, con la disponibilità e l'auspicio di rivederci presto. Bovalino Calcio a 5, preso atto della situazione, annuncerà nelle prossime ore la nuova guida tecnica”

“Giovanni Venanzi è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico reggino ritrova l'amaranto dopo pochi mesi, Bovalino Calcio a 5 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Giovanni Venanzi. L'allenatore reggino si è dimostrato subito disponibile a riabbracciare il progetto amaranto e dirigerà già da quest'oggi la prevista seduta di allenamento”

(Pasquale Rosaci)