Bovalino. Ci ha lasciati Francesco Zappavigna, ex Sindaco e stimato professionista.

La notizia improvvisa del decesso di Francesco Zappavigna, 72 anni, ha molto colpito la comunità bovalinese. Franco Zappavigna è stato Sindaco della cittadina jonica reggina dal 05 aprile 2005 al 30 marzo 2010 eletto con una lista civica di centro, oltre ad essere stato anche varie volte Consigliere Comunale. E’ stato anche un apprezzato dirigente di zona di Poste Italiane ed un noto imprenditore che si è sempre fatto apprezzare e stimare per i suoi modi gentili e affabili.

Purtroppo, la sua situazione di salute, dopo un lungo periodo di malattia che lo aveva tenuto lontano da qualsiasi impegno lavorativo e politico, in questi ultimissimi giorni si era particolarmente complicata a livello polmonare fino al punto di provocarne l’improvviso ed inaspettato decesso.

La sua attività politica, caratterizzata dalla sua adesione passionale al Partito Repubblicano (era nota la sua vicinanza all’On.Emanuele Terrana e all’On. Francesco Nucara), è stata sempre improntata alla massima lealtà e rispetto dei valori repubblicani cui credeva fermamente. Il suo impegno, oltre che come Consigliere Comunale e Sindaco, è stato espletato anche in qualità di Assessore alla Comunità montana cui ha dato un notevole contributo ed impulso in termini di sviluppo e crescita.

Uomo preparato e colto, era molto apprezzato in tutto il comprensorio della locride. Lascia la moglie Maria Grazia Pisciuneri (dipendente del locale Ufficio Postale) ed i figli Alessandra e Giovanni.

La salma è esposta presso l’abitazione in Via Rosa n. 149, mentre i funerali si svolgeranno domenica 30 marzo 2025 a partire dalle ore 15, nella chiesa di San Nicola di Bari in Bovalino.

Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’intera redazione.