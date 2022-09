Bovalino-Comune: il Sindaco Maesano, "Il bugiardo deve avere buona memoria"!

BOVALINO (RC), 19 AGO - Non le manda certamente a dire il Sindaco di Bovalino (Rc), Vincenzo Maesano, che solo un paio di giorni fa era stato preso di mira dal Gruppo di minoranza in Consiglio Comunale (“Nuova Calabria”) per problematiche relative all’abbandono di materiale ingombrante in giro per il paese (quello lasciato davanti all’ingresso del cimitero è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso!), per la viabilità e la sicurezza pubblica minacciate dai soliti vandali ed incivili che scorazzano indisturbati per le vie cittadine, per la mancanza di sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori delle norme che riguardano soprattutto i rifiuti ed i parcheggi selvaggi ecc…; tutte problematiche reali ma che sono -a detta del Sindaco- continuamente attenzionate dall’Amministrazione Comunale che prende, invece, gli opportuni provvedimenti sanzionando i trasgressori e denunciandone i fatti mediante la pubblicazione sui social delle foto immortalate dal sistema di videosorveglianza che è stato ampliato e che funziona bene. Si tratta di un lavoro che sta dando i suoi frutti grazie anche all'intenso lavoro sinergico svolto con le Forze dell’Ordine...basta chiedere a chi ha ricevuto la multa.

Quindi, proprio ieri, sul proprio profilo facebok, il primo cittadino ha pubblicato una diretta realizzata presso il Parco “Diritti dei bambini” di Contrada Porticato; una diretta nel quale ha affrontato di petto la situazione ed ha subito chiarito, sintetizzandone il pensiero, che ”Il bugiardo deve avere buona memoria“, chiaro il riferimento al citato gruppo d’opposizione lasciando intendere che sarebbe bene ricordarsi di ciò che si afferma prima per non andare incontro poi a delle clamorose gaffe. Per questi motivi abbiamo voluto esaminare l’intervento del Sindaco e cercare di comprenderne le ragioni che lo hanno portato, ancora una volta, a rivolgersi direttamente ai cittadini rendendoli di fatto edotti sullo stato effettivo delle cose.

“A me spiace dover fare questo botta e risposta –ha esordito Maesano-, ma credetemi a volte le assurdità di quello che dicono e divulgano soprattutto sui social mi porta inevitabilmente anche a sbottare con un semplice sorriso e dire…ma di che cosa stiamo parlando? Bovalino attenziona tutti questi problemi e lo fa da sempre, problemi che hanno anche tanti altri paesi, ma noi abbiamo anche un visuale sul futuro e sul paese che vogliamo ed è per questo che sarebbe bene che anche le altre forze politiche ci diano una mano e ci sostengano in quest’azione di contrasto all’inciviltà anziché dire prima una cosa e subito dopo affermarne l’esatto contrario. Ricordo che nel recente passato, lo stesso gruppo di minoranza (“Nuova Calabria”) che ora ci chiede conto, ci ha spesso accusato e addirittura schernito quando lamentavamo atti di vandalismo nei confronti del bene pubblico tipo panchine nuove e subito rotte, parco per i bambini con giochi divelti, l’abbandono indiscriminato di rifiuti, ecc…Mi fa piacere -ha continuato il Sindaco- che anche loro, finalmente, attenzionano l’attuale momento che stiamo vivendo ma, allo stesso tempo, mi auspico una maggiore condivisione e collaborazione, ma non sui social https://www.infooggi.it/articolo/bovalino-comune-i-social-campo-prediletto-darsi-battaglia/128791?fbclid=IwAR35aSe-ln_14r5cEP8xZv4lrJsefX-weCZWdIvU7NAYXDm4zQ17Zhu9PkM dove non è possibile, al momento, pubblicare atti e documenti del Comune. Lo faremo anche noi, ma quando sarà il momento e mi riferisco alla campagna elettorale che per noi è appena iniziata al contrario di chi lo è già da ben quattro anni. La nostra comunità ha bisogno di serenità e di tranquillità perché parlando sempre male di Bovalino rischiamo seriamente di finire in un limbo dal quale, invece, stiamo cercando con tutte le forze di uscire. Sin dall’inizio abbiamo subito pensato che fosse giunto il momento di “fare e di rimboccarsi le maniche” per il bene della nostra comunità ecco, mi auguro che ora anche gli altri lo facciano e la smettano di parlare e di additare evidenziando soltanto i problemi che affliggono il paese senza mai, tra l’altro, prospettare reali e concrete soluzioni, e di avere la compiacenza di ricordarsi che forse sono anche loro parte in causa dei problemi che abbiamo e che dobbiamo in ogni modo cercare di sconfiggere”





Pasquale Rosaci