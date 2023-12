Bovalino-Comune: Iniziativa di sensibilizzazione sul tema della perdita dei bimbi in gravidanza o alla nascita

BOVALINO (RC), 14 OTT - (Riceviamo e pubblichiamo)

L’Amministrazione comunale di Bovalino in collaborazione con la Garante dei diritti dell’Infanzia, su impulso dell’associazione Ciao Lapo, aderisce alla Giornata Internazionale BABY LOSS Awareness Day dedicata alla sensibilizzazione sul tema della perdita del bambino atteso durante la gravidanza o dopo la nascita e sulle implicazioni in termini di salute e benessere psicofisico delle donne, dei loro partner e degli altri figli.

L’associazione Ciao Lapo, promotrice dell’evento, desidera aumentare la consapevolezza sul tema del lutto perinatale e migliorare l’assistenza alle famiglie colpite da tale lutto. Purtroppo, nel mondo una donna su quattro perde un bambino durante la gravidanza o nel primo anno dopo la nascita.

“Il comune di Bovalino- dichiara Il sindaco Avv Vincenzo Maesano, unitamente all’assessore Bruno Federico- ha accolto l’iniziativa “illumina il 15 ottobre”, colorando con luci di rosa e di azzurro il Parco Elena Romeo sito sul lungomare lato sud per ricordare tutti i bimbi volati in cielo troppo presto e abbracciare simbolicamente tutte le loro famiglie. Lo facciamo anche ponendo l’attenzione sul parco dedicato alla prima Ostetrica condotta del nostro Comune, Elena Romeo, che ha dedicato interamente la propria vita per il benessere dei nascituri e delle mamme”.

La dottoressa Francesca Racco nel sostenere con entusiasmo l’iniziativa, aggiunge “E’ importantissimo attenzionare questo tema, promuovere la prevenzione delle morti evitabili e migliorare l’assistenza alle donne colpite. Per questo motivo, in qualità di Garante dei diritti dell’Infanzia in sinergia con il Consultorio familiare di Bovalino, ho avviato anche una collaborazione al fine di sostenere le coppie e promuovere i diritti a partire dall’epoca prenatale fino al post parto”

Per maggiori info sul tema, è possibile consultare il sito web: www.ciaolapo.it