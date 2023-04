Bovalino: Convocato dal Presidente Musitano un "Consiglio Comunale Aperto". Risposta agli atti vandalici

BOVALINO (RC), 18 APR - La comunità bovalinese in questi primi mesi dell’anno è stata fortemente scossa da due episodi vandalici che hanno fortemente turbato la società civile, ed in particolare il mondo della scuola. Il primo deplorevole episodio si è verificato a fine gennaio, quando alcune scritte volgari hanno campeggiato tra i gradoni in cemento dell’area centrale del Parco “Diritti dei Bambini”; il secondo grave episodio si è invece verificato soltanto alcuni giorni fa quando, nel corso della nottata, alcuni ignobili vandali si sono intrufolati all’interno dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” trafugando apparati informatici ed altro materiale utile alla didattica. Entrambi gli episodi sono stati subito stigmatizzati dalle Istituzioni locali e dalla dirigenza scolastica rimasta particolarmente scossa dall’accaduto.

A distanza di poco tempo, raccogliendo le istanze provenienti dalla società civile e dal mondo della scuola, il Presidente del Consiglio del Comune di Bovalino, l’Avv. Filippo Musitano, ha ritenuto necessario convocare per giorno 21 aprile 2023, per le ore 16, presso l’aula magna dell’I.C. “Mario La Cava” una seduta di Consiglio aperta al pubblico. “Questa è la risposta che le Istituzioni vogliono dare a questi vandali -ha detto il Presidente Musitano- per far si che episodi del genere non abbiano più a verificarsi. Noi, come Istituzione siamo solidali e vicini ai ragazzi, al corpo docente ed alla Dirigente Scolastica che, con tanto amore e dedizione lavorano ogni giorno a stretto contatto con i ragazzi e, proprio per questo, non meritano di essere trattati in maniera ignobile e volgare. Bovalino ha intrapreso ormai da qualche anno un percorso di sviluppo e crescita che non può essere rallentato o, peggio ancora fermato, e faremo di tutto per preservare il benessere comune della società civile, iniziando proprio dalla scuola”

La convocazione del “Consiglio Comunale aperto”, è stata diramata in serata direttamente dal Presidente del Consiglio, Filippo Musitano, che sulla propria pagina facebook ha scritto: “Cari Concittadine/i, ho ritenuto necessario convocare il Consiglio Comunale in sessione “aperta” per portare la solidarietà della nostra cittadina alla comunità scolastica gravemente offesa dai fatti accaduti qualche giorno addietro. Bovalino condanna la violenza in ogni sua forma e per rimarcare la censura verso gesti simili l’Adunanza si riunirà proprio nel luogo violato. Al Consiglio parteciperanno: Prof.ssa Rosalba Zurzolo, Dirigente Scolastico dell’I.C. “Mario La Cava”; Prof.ssa Mariateresa Procopio, insegnante dell’I.C. “Mario La Cava”; Prof.ssa Maria Zappia, insegnante dell’I.C. “Mario La Cava”; Dott.ssa Antonella Rodà, DSGA dell’I.C. “Mario La Cava”; Dott.ssa Stefania Pascale, Presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. “Mario La Cava”; Dott.ssa Francesca Racco, Garante Comunale per l’Infanzia e l’Adolescenza; Cav. Dott. Antonio Marziale, Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza; Sig. Viccari Maurizio, Coordinatore della Consulta delle Associazioni; Sig. Nunzio Gelonese, Coordinatore della Consulta Giovanile.

La cittadinanza è invitata a partecipare”