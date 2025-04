Bovalino: Ecco le opere finaliste alla VIII^ edizione del Premio Letterario “Mario La Cava”

(Riceviamo e pubblichiamo)

Premio speciale La Melagrana a Luigi Tassoni

Sono “Sparring partner” di Andrea Caterini (Editoriale Scientifica), “Il fuoco che ti porti dentro” di Antonio Franchini (Marsilio) e “I giorni di vetro” di Nicoletta Verna (Einaudi) le tre opere finaliste alla VIII edizione del Premio letterario “Mario La Cava”, promosso e organizzato dal Comune di Bovalino, in collaborazione con il Caffè Letterario La Cava e con il patrocinio della Regione Calabria.

A indicare la terna in finale è stata la giuria composta da Andrea Carraro, scrittore, Arnaldo Colasanti, critico e scrittore, Alessandro Moscè, critico e poeta, Caterina Verbaro, docente di letteratura all’Università LUMSA di Roma, e Pasquale Blefari, assessore alla Cultura del Comune di Bovalino. La stessa giuria indicherà l’opera vincitrice, che sarà resa nota nella cerimonia di premiazione che si terrà a Bovalino il 10 maggio 2025 nelle sale dell’Istituto di Istruzione superiore “Francesco La Cava”.

Anche quest’anno sarà conferito il “Premio dei lettori”, assegnato dai soci del Caffè Letterario “Mario La Cava”, mentre è alla prima edizione il “Premio Giovani scrittori di La Cava”, destinato agli studenti delle scuole superiori della Locride, per l’anno scolastico 2024/25, che hanno inviato racconti ora in valutazione della giuria composta dai docenti Cristina Briguglio, Francesco Giordano e Giovanna Alma Ripolo.

Il Premio letterario “Mario La Cava” nelle precedenti edizioni ha visto premiati Claudio Magris, Maria Pia Ammirati, Nadia Terranova, Donatella Di Pietrantonio, Alessandro Zaccuri, Gian Marco Griffi e Maria Grazia Calandrone.

Il Premio speciale “La Melagrana”, assegnato dal Comune di Bovalino e dal Caffè Letterario “Mario La Cava” a illustri personalità del mondo culturale che dedicano particolare attenzione ai temi meridionalisti, sarà consegnato quest’anno a Luigi Tassoni, critico, semiologo, e comparatista, autore di oltre 40 volumi e numerosi saggi in varie lingue, uno dei maggiori esperti di letteratura europea contemporanea. Professore emerito dell’Università di Pécs, dove ha diretto per trent’anni il Dipartimento di Italianistica e l’Istituto di Romanistica. Membro dell’Accademia ungherese delle Scienze, ha insegnato negli USA e in numerose Università in Europa. Noti a livello internazionale i suoi saggi di filologia moderna, sui poeti italiani contemporanei, sul romanzo europeo di oggi, e sulla filosofia, pubblicati in diverse lingue. Da oltre un decennio firma la fortunata trasmissione “Leggìo” a Radio Capodistria.

Nelle precedenti edizioni, il Premio “La Melagrana” è stato assegnato a Raffaele Nigro, Raffaele La Capria, Walter Pedullà, Piero Bevilacqua, Luigi Maria Lombardi Satriani, Massimo Onofri e Salvatore Silvano Nigro.

Il Premio Letterario “Mario La Cava” è realizzato con il contributo della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura - con risorse PAC 2014/2020 - Az. 6.8.3 - Avviso Attività Culturali 2023, del Comune di Bovalino e della BCC Calabria Ulteriore.