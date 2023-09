Bovalino: Festa in onore di San Francesco di Paola. La processione a mare e l’Infiorata momenti clou dei festeggiamenti. Ritornano i fuochi d’artificio

BOVALINO (RC), 04 AGO - Saranno tre giorni intensi di festeggiamenti (4-5-6 agosto 2023) quelli che la comunità bovalinese vivrà da domani fino a domenica 06 agosto in onore del suo Santo, San Francesco da Paola, Patrono di Bovalino e della gente di mare. Già ieri pomeriggio, Bovalino e la sua comunità hanno vissuto un momento particolarmente atteso ed emozionante, infatti intorno alle ore 18.30 è giunto, direttamente dal Santuario di Paola, un automezzo che ha trasportato la reliquia rappresentata dal “Sacro sandalo del Santo”. La teca che lo conteneva è stata posta, per l’adorazione dei fedeli, all’interno della Chiesa San Nicola di Bari. Comunque, un assaggio dell’atmosfera festaiola di queste afose giornate estive si è già avuto nelle serate precedenti (31/07 e 01/08), organizzate dalla locale Pro Loco nell’ambito del “Bovalino Music Festival 2023”, in particolare: il 31/07 con il concerto di Mimmo Cavallaro; ed il 01/08 con l’esibizione della travolgente band musicale “Nostalgia 90”, a margine sagre, giostre e giochi per i bimbi, momenti dedicati al Food e Drink e la possibilità, per grandi e piccini, di salire sul classico “Trenino” per fare un giro turistico del paese.

Per la Festa del Santo Patrono è stato allestito un corposo programma religioso e civile elaborato a cura della Parrocchia San Nicola di Bari, dall’Amministrazione Comunale e dalla nuova Associazione San Francesco di Paola Bovalino-Aps (ex comitato festa). Momenti chiave dei festeggiamenti saranno: l’apertura al pubblico (04/08) dell’Infiorata 2023, un evento diventato appuntamento fisso in quanto rappresenta ormai da anni una peculiarità essenziale all’interno della festa patronale e fa da grande richiamo per i tanti turisti e residenti dei paesi limitrofi, ed anche di tutta la Calabria che vengono appositamente per visitarli; la tradizionale processione del Santo Patrono (domenica 06/08 ore 18.30), prima per le vie principali del paese e poi nello specchio di mare che va dalla zona “Malachia” (imbarco) fino alla zona Sant’Elena (sbarco) e successivo rientro in chiesa; il tanto atteso svolgimento dello spettacolo pirotecnico (che mancava da tanti anni!) che questa volta sarà curato dalla ditta “Di Matteo Fireworks Events s.r.l.”, ed eseguiti dalla rinomata maestranza del Cav. Luigi Di Matteo di Sant’antimo (Na).

All’interno di ciascuna giornata ci saranno anche tanti appuntamenti che faranno da richiamo soprattutto per le aree interessate dall’Infiorata (rione Borgo e Piazza Camillo Costanzo), come per esempio: lo svolgimento dello “Street Food Festival”; l’esibizione degli “Artisti di strada”; l’esecuzione dei “Balli caraibici”; il “ballo dei Giganti” dei rullanti della città di Palmi, diretti dal Maestro Salvatore Maceri; l’allestimento di numerosi “stand enogastronomici” accompagnati da tanta Musica e Artigianato; presentazione di libri (tra cui: La Torre Scinosa" ed il "Fortino Spinelli" di Giuseppe Macrì), ed altro ancora. Intanto ieri sera c’è stato già un assaggio, con il riuscitissimo concerto di Fabio Curto (cantante noto per aver vinto l’edizione 2015 della nota trasmissione televisiva “The Voice”) ed il successivo lancio delle “Lanterne” a cura dell’Associazione “Italia Night & Day” e della "Consulta giovanile" Il programma di domani sera (05/08) prevede, invece, il concerto in Piazza Camillo Costanzo della cover band "Queen of fire" che riproporranno i maggiori successi della storica band inglese e, la sera di domenica 06/08 la tradizionale processione prima per le vie cittadine e poi a mare.

Ma veniamo all’Infiorata 2023, momento clou che suscita tanta passione, interesse ed attenzione. Quest’anno possiamo affermare che i tre gruppi dediti ai lavori: il “Borgo per l’Infiorata”; “Infiorata Borgo Antico” e “Noi con voi”, si sono davvero superati realizzando dei meravigliosi disegni a terra, ma non solo (basta alzare gli occhi al cielo per essere abbagliati da aquiloni ed ombrelli colorati!), disegni che certamente stupiranno per la loro straordinaria vivacità di colori e precisione nella composizione dei singoli mosaici. Già davanti alla Chiesa l’attenzione sarà rapita da uno splendido disegno con al centro la grande immagine di San Francesco di Paola, raffigurato nei suoi amorevoli atteggiamenti di vita cristiana e nel quale è possibile anche notare momenti di pura amicizia e vicinanza vissuti con l'associazione Domenico Zappavigna (un giovane ragazzo di Benestare, di 16 anni, deceduto a causa di una malattia), ricordato con la presenza di variopinte farfalle. Spostandosi solo di qualche decina di metri, per la precisione nella zona d’ingresso al “Rione Borgo”, la magia dei disegni farà di certo strabuzzare gli occhi a tutti. Per “Il Borgo per l’infiorata” il tema oggetto dei disegni è la fantasia delle fiabe, titolo: “Il piccolo principe”; per l’Associazione “Infiorata Borgo Antico”, il tema dominante è dato dalla celebrazione (che avverrà il prossimo 16 ottobre) dei cento anni dalla nascita della Walt Disney Company. In piazza Margherita, dove avverrà anche la tradizionale sosta della processione, con conseguente esplosione di fuochi d’artificio, è stato disegnato a terra una grande effige di San Francesco di Paola nell’intento di benedire le tante chiese calabresi riportate sulla figura capovolta della Calabria, figura collocata nel disegno in posizione orizzontale.

In buona sostanza….il menù servito! Dobbiamo solo sederci e godere di tutte queste meraviglie.

Pasquale Rosaci