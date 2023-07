Bovalino: finanziato con quasi 60 mila euro il sostegno per Biblioteche ed archivi storici pubblici

BOVALINO (RC), 21 MAG - Un altro importante finanziamento è stato concesso al Comune di Bovalino in tema di “Misure di sostegno per Biblioteche e Archivi storici pubblici 2023 – macro area 2 – Archivi”, fondi previsti nell’ambito del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Asse 6 – Azione 6.8.3. Si tratta di un finanziamento di euro 59.500,00 che consente di realizzare, specificamente in materia, interventi di messa in sicurezza, abbellimento e promozione del vasto territorio bovalinese. Il Comune di Bovalino è rientrato tra quelli “finanziabili” grazie ad un punteggio pari a 72 punti, insieme ad esso beneficeranno anche i Comuni di Ardore, Benestare e Sant’Agata del Bianco.

Più in particolare, come riportato in un post dal Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, si potrà agire su: Archiviazione dei documenti; Digitalizzazione; Laboratorio di restauro; Mostre; Conferenze; Acquisto di arredi e materiali d'archivio; Visite guidate; Trascrizione e stampa in braille dei documenti più importanti; Videosorveglianza; Deumidificatori; Installazione pannello fotovoltaico; Sostituzione corpi illuminanti; Acquisto arredi per antiquarium; Messa in rete; Pubblicazione di un volume sul materiale conservato in archivio. Questo finanziamento segue quello già erogato nel 2018 (10 mila euro) e consentirà di completare, tra le altre attività che saranno poste in essere, l’Archivio storico di Via Poerio che è sede di oltre 10 mila documenti riportati alla luce e catalogati grazie all’opera incessante e certosina dell’Assessore alla Cultura Pasquale Blefari e dei suoi stretti collaboratori.

Di seguito riportiamo il commento postato su Fb dal primo cittadino: “Un' idea di paese nasce da lontano, dalla programmazione e non dalla rivalità tra le esigenze della stessa comunità. Cosi l'Amministrazione AGAVE, dal 2017, continua a proporre la partecipazione del nostro Comune a tutti i bandi di finanziamento possibili in base ai requisiti posseduti e alle capacità organizzative dell'Ente. Per questo, dopo aver tirato fuori questi documenti dai sotterranei del Comune, importantissimi della storia di Bovalino, e aver dotato l’ente di un archivio storico comunale, ora bisogna provvedere a valorizzarlo ed a renderlo fruibile a tutti i cittadini”

Pasquale Rosaci