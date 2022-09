A Bovalino il cdx raggiunge quasi il 74%. Sebastiano Primerano il primo per preferenze con 652 voti.

BOVALINO (RC), 27 GENNAIO - Rispettato in pieno il pronostico della vigilia che accreditava la coalizione di centrodestra in netto vantaggio sui rimanenti competitor, uno su tutti la coalizione di centrosinistra guidata da Pippo Callipo che con il 30,1%, quando alle ore 07.15 erano stati scrutinati 1941 su 2420, è distaccato di oltre 25 punti dalla coalizione di centrodestra guidata da Jole Santelli (55,9%) che, quindi, vince a man bassa queste elezioni e diventa la prima presidente-donna della regione Calabria. In continua discesa, invece, il M5S che si attesta, come terza forza, con il 7,4% (al limite della soglia di sbarramento che è posizionata all’8%) ed ultimo, ma in realtà è stata una vera sorpresa, Carlo Tansi che è vicino al 6,6%.



Il M5S, anche se rispetto alle regionali del 2014 ha raddoppiato quasi i voti, è sceso drasticamente dal 43% delle politiche 2018 e paga, probabilmente, un doppio biglietto, il primo per la scarsa attenzione dei vertici del movimento distratti forse dalle tante beghe di Governo e scottati dall’infausto blitz realizzato in alleanza con il Pd fatto in Abruzzo alla vigilia del voto, blitz che alla fine dei conti ha causato soltanto disastri ad entrambi, ed il secondo per una leadership venuta meno a tre giorni dal voto (dimissioni di Di Maio, viste probabilmente come un segnale di resa); a caldo, questo il commento, un po amaro, di Francesco Aiello: “bisogna fare confronti a parità di elezioni e pensare che abbiamo raddoppiato le preferenze rispetto al 2014”. Se i dati saranno confermati il prossimo governatore sarà Jole Santelli – spiega Aiello – a cui auguro di parlare di Calabria, di sanità, di lavoro e di lotta al malaffare. Emergenze che dovranno essere prioritarie nella prossima legislatura.



Qualora dovessimo superare la soglia dell’8% per la prima volta avremo un’opposizione forte in Consiglio regionale che si occuperà di attenzionare tutte le pratiche amministrative e la legislazione, proponendo i temi che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale. Tra questi: strategie per rilanciare il turismo, l’agricoltura, i porti, la filiera del legno”.

Per quanto riguarda, invece, il Comune di Bovalino c’è da segnalare che la percentuale di votanti si è assestata definitivamente, con 9 sezioni scrutinate su 9 (dato delle ore 07,23) al 51,7%, con un aumento rispetto alle precedenti regionali del 2014 dove l’affluenza era stata del 48,77%. Per quanto riguarda le forze in campo questo il risultato definitivo: Jole Santelli (Lega, FDI, UDC e FI) al 73,78; Filippo Callipo (PD e liste civiche) al 16,54; Francesco Aiello (M5S e Calabria Civica) 5,15; Carlo Tansi (Tesoro Calabria e liste civiche) 4,54. Per quanto riguarda invece i singoli partiti emerge un dato su tutti, l’UDC risulta essere il primo partito con 940 voti di lista (e 903 preferenze); FDI è il secondo partito con 896 voti di lista (819 preferenze); FI terza con 365 voti di lista (e 322 preferenze); quarto il PD con 353 voti di lista (e 206 preferenze); poi a seguire: Lega con 189 voti di lista (77 di preferenza); CdL 186 voti di lista (180 preferenze); Tesoro Calabria 154 voti di lista (67 di preferenza); Democratici Progressisti 132 voti di lista (123 preferenze); Calabria Civica 92 di lista (83 preferenza); Jole santelli Presidente 93 di lista (77 preferenza); M5S 91 voti di lista (26 preferenze); Io resto in Calabria 87 di lista (41 preferenze).

Per quanto riguarda, invece, le principali preferenze si segnalano quelle di Sebastiano Primerano (UDC), imprenditore locale che con 652 preferenze risulta il più votato, di Alessandra Polimeno (FDI) con 646 preferenze, Giuseppe Francesco Romeo con 180, Giacomo Pietro Crinò 94, Antonella Italiano 74, Luigi Vincenzo Giugno 71.