Bovalino partecipa al progetto "Un tappeto mondiale in onore di Santiago de Compostela”

BOVALINO (RC), 21 LUG - Anche Bovalino Sarà presente al progetto del tappeto mondiale del cammino di SANTIAGO di Compostela . Il gruppo "Noi Con Voi "è stato invitato tramite i social Facebook Messenger nell'Agosto 2019 direttamente da MIGUEL ANGEL GARCIA - PRESIDENTE DELLA COMISIÓN GESTORA DE ENTIDADES ALFOMBRISTAS DEL CAMINO DE SANTIAGO il quale promuove l'iniziativa dell'infiorata mondiale del 24/25 luglio 2021,che nasce con lo scopo di promuovere il Giubileo 2021.

Il nostro gruppo ha accolto l'invito con grande entusiasmo, e da quel momento si è formato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti del mondo per scambi di idee e confronti. Oggi siamo 250 paesi e 5 continenti .

Il progetto consiste nel realizzare un unico tappeto uguale tra il24 e 25 luglio in tutti i paesi del mondo , utilizzando ognuno la propria tecnica e materiali Vale a dire, fare nello stesso giorno ,lo stesso tappeto in ciascuna delle nostre città , ma insieme in tutto il mondo.

Il nostro gruppo ha ricevuto l'invito a partecipare al progetto ma non vogliamo essere solo noi, quindi abbiamo deciso di condividerlo con le due associazioni: .il borgo per l'infiorata e Infiorata borgo antico i quali hanno dato la loro disponibilità per lavorare insieme per un un unico obbiettivo ,"fratellanza " collaborazione e amore verso il proprio paese.

Sul tappeto non metteremo il nostro logo di appartenenza, ma scriveremo solo Bovalino. A Fiumalbo, una fabbrica di ceramica ha decorato le piastrelle con il disegno del tappeto ,anche noi abbiamo la mattonella con scritto Bovalino come ricordo e partecipazione a questo evento mondiale

Ringraziamo il nostro parroco Don Luigi De Franceschi che nel confronto ci supporta e ci da fiducia . Grazie a Sergio Delfino per La Stampa delle locandine . Grazie al Sindaco per la disponibilità personale ,e come amministratore .

Grazie a Miguel Angel Garcia per averci scelto, e per come in questi anni ha gestito il gruppo e, complimenti a tutta la commissione gestore.

Invitiamo tutti i gruppi e associazioni di Bovalino a partecipare a questo evento , ci troveremo in piazza Camillo Costanzo

Sabato 24 luglio 2021 alle ore 21.00 per l'inizio dell'infiorata.

Domenica 25 luglio 2021 alle ore 9.30 in chiesa per la celebrazione della santa messa per l 'anno giubilare di San Giacomo .

Il gruppo infiorata " Noi Con voi