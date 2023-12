Bovalino-Pro Loco: Al dimissionario Antonio Crisafi subentra Antonella Muscatello. Rinnovato anche il direttivo.

BOVALINO (RC), 28 OTT - (Riceviamo e pubblichiamo).

La Pro Loco A.P.S. Bovalino ha un nuovo presidente e un nuovo direttivo. Il presidente Antonio Crisafi ha presentato le dimissioni per sopraggiunti impegni di lavoro che non garantivano la sua costante presenza, come sempre fatto, all’interno dell’associazione e quindi il suo normale funzionamento.

Il nuovo direttivo è così formato: Antonella Muscatello presidente; Fabio Cutugno vice presidente; Alfredo Vadalà segretario; Carlo Italia tesoriere che traghetterà l’associazione fino alla scadenza naturale del mandato.

Al presidente uscente Crisafi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’impegno e la laboriosità con cui ha portato avanti l’associazione in un periodo storico difficile, dovuto sia alla pandemia sia ai tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare all’interno della stessa, adoperandosi in prima persona per la buona riuscita di tutte le manifestazioni, sia sociali che di intrattenimento, che la Pro Loco ha portato avanti in questi anni. Manifestazioni apprezzate, non solo dalla città di Bovalino, ma da tutto il comprensorio. Antonio rimarrà comunque socio operativo della Pro Loco come volontà espressa al nuovo direttivo.

Il Direttivo Pro Loco A.P.S. Bovalino