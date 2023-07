Bovalino-Pro Loco: Tutto pronto per le serate "Bovalino Music & Dance Festival"

BOVALINO (RC), 14 LUG - (Riceviamo e pubblichiamo).

La PRO LOCO BOVALINO APS è lieta di presentare il "Bovalino Music & Dance Festival", una manifestazione culturale che si svolgerà per due giorni e che celebrerà la musica, lo street food e la cultura tradizionale del nostro territorio.

L'importante evento, patrocinato dalla Regione Calabria - Consiglio Regionale, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Bovalino, avrà luogo il 31 luglio e il 1 agosto in Piazza Camillo Costanzo, trasformando il cuore e il centro storico della città in un autentico palcoscenico che unisce cultura e divertimento. La manifestazione si propone come obiettivo primario la valorizzazione del territorio attraverso la musica tradizionale e i piatti tipici della nostra Regione e del nostro paese, che riteniamo possano fornire un impulso decisivo per la crescita economica e sociale dell'intera zona ionica, promuovendo la filiera corta e i produttori locali.

In questo contesto, siamo lieti di annunciare che il 31 luglio ci sarà il concerto di Mimmo Cavallaro, un artista conosciuto e apprezzato per la sua capacità di unire la tradizione musicale calabrese alle sonorità tradizionali. Ad aprire la serata ci sarà Alfredo Auspici, ideatore e conduttore del noto programma "Chisti Simu", che presenterà il suo libro "Scorci i cori" e intratterrà il pubblico con giovani scrittori bovalinesi.

Il momento clou della manifestazione sarà la serata del primo agosto, quando si esibiranno I Nostalgia90. Questo gruppo, apprezzato in tutta Italia, ripercorrerà un indimenticabile viaggio musicale dagli anni novanta ai primi anni duemila, un decennio che ha segnato la storia della musica e della cultura pop. Durante l'evento non mancheranno aree dedicate a cocktail e cibo, per i più grandi, e aree gioco, per i più piccoli.

Con il Bovalino Music & Dance Festival, la Pro Loco vuole creare un trampolino di lancio per la definitiva rinascita della città, mettendo a disposizione dei numerosi visitatori le eccellenze musicali e gastronomiche del nostro territorio.

Si ringraziano tutti gli sponsor che hanno aderito al progetto: Delice Cafè, La Galleria Parco Commerciale, Termoidraulica Leuzzi, Ottica Zappia, Hotel Villa Afrodite, Iemma Gioielli, Italiana Assicurazione - Armando Mediati, Studio Delfino, Piccadilly Circus, Novepuntosei 9.6, Recreative Cafe', Autoricambi Crisafi, La Tabaccheria n°2, G&C Bomboniere.