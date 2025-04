Paura nel reggino: auto bloccata sui binari a Bovalino, treno si ferma in tempo e si evita la tragedia (Video)

Bovalino, auto intrappolata al passaggio a livello: treno frena in extremis, paura tra gli automobilisti

Attimi di paura questo pomeriggio a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, dove un'auto è rimasta bloccata all'interno di un passaggio a livello proprio mentre sopraggiungeva un treno proveniente da Reggio Calabria.

Secondo quanto ricostruito, il conducente della vettura avrebbe calcolato male i tempi di chiusura delle sbarre. Una volta all'interno dell'area del passaggio a livello, il mezzo si è trovato senza possibilità di uscita: da un lato una macchina parcheggiata di lato impediva la manovra di liberazione, dall'altro la fila di auto in attesa della riapertura del passaggio impediva ogni retromarcia.

Fortunatamente il treno, che procedeva a velocità ridotta in prossimità della stazione di Bovalino, situata circa 200 metri più avanti, è riuscito ad arrestare la propria corsa in tempo, evitando l'impatto.

Sul posto si sono registrati momenti di forte tensione, ma per fortuna non si segnalano feriti. L'incidente ha comunque provocato disagi alla circolazione ferroviaria e stradale per diversi minuti.

Le forze dell'ordine sono intervenute per ripristinare la viabilità e verificare eventuali responsabilità, in particolare per quanto riguarda l’auto in sosta irregolare che avrebbe contribuito a bloccare la vettura sui binari.

Questo episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello e sulla necessità di rispettare scrupolosamente la segnaletica stradale, soprattutto in zone a rischio come quella ferroviaria.